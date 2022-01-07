重慶市武隆區鳳山街道辦事處食堂7日中午12點10分發生坍塌，疑似食堂燃氣洩漏燃爆，20多人受困。截至晚間7時，搶救出20人中，已有9人死亡，至少還有6人正在救援中。

重慶市食堂燃爆發生後，市委書記陳敏爾，市委副書記、代市長胡衡華立即對救援處置工作作出部署，要求以最快速度搜救被困人員，全力救治傷患，嚴防發生次生災害，並緊急趕赴現場指揮調度。

重慶市委、市政府成立現場應急處置指揮部。市、區有關方面迅速啟動應急預案，組織應急、公安、消防、衛健、住建和民兵等救援力量迅速趕赴現場展開救援。應急管理部派出工作組趕赴現場指導處置。截至晚間9點半，已搜救出被困人員20人，其中9人因搶救無效死亡，其餘人員正在全力救治。

陳敏爾、胡衡華實地察看垮塌建築，向現場指揮人員了解被困人員情況，現場指揮調度搜救工作。隨後，陳敏爾、胡衡華在現場指揮部召開指揮協調會，對救援工作進一步安排部署。

陳敏爾強調，要把人員生命安全放在第一位，把搜救被困人員作為當務之急，抓住黃金救援時間，動員一切力量，窮盡一切措施，爭分奪秒、全力以赴開展救援，盡最大努力把被困人員搶救出來。

陳敏爾、胡衡華還到醫院病房看望傷者，詢問受傷情況，瞭解治療方案，向家屬表示慰問。陳敏爾說，請大家安心治療，相信黨和政府，一定會幫助大家恢復健康。他還叮囑醫院和醫務人員，全力做好救治工作，幫助傷者積極恢復。

目前，救援和善後工作有序推進，事故原因正在進一步調查中。