阿嬤出事啦！有一名網友在網路上貼出一張照片，原來是一名阿嬤用機車違規載運超長的木頭，還大膽把車停在路中央與他人聊天。影像曝光在網路上後，有眼尖網友再抓包阿嬤竟以「斗笠」代安全帽，違規項目再+1。

有網友在爆料公社App發文，哀嚎「阿嬤我想過馬路」，透露日前他騎車行經高雄市大寮區大信街時，前方一位阿嬤騎士用機車載貨，但卻「載好載滿」，仔細一看照片，阿嬤把數根超級長的木頭捆成一把，橫向放在腳踏板處，而木頭的長度幾乎與一個車道一樣寬，但阿嬤卻大剌剌的騎上街，絲毫不怕造成交通事故。

阿嬤騎到一半還把車停在路中間，跟另一個阿嬤聊天。（翻攝爆料公社App）

原PO還分享，甚至阿嬤騎到一半，還直接把機車停在路中央，開始與路人阿嬤話家常，讓他超級崩潰，因為阿嬤的木頭擋住去路，他無法越過阿嬤繼續往前。

文章曝光後，不少網友被阿嬤的三寶行為嚇傻，紛紛留言回應，「東西載這樣是要害死誰」、「看不過去就檢舉吧」、「阿嬤贏了，這違規太扯」、「可以把機車騎出古羅馬戰車的氣勢，這阿嬤也是不簡單」、「高手在民間」、「阿嬤在測量路寬啦」；還有眼尖網友發現，阿嬤沒戴安全帽，僅戴了斗笠就上路。

實際上，根據道路交通安全規則第88條規定，機車的附載物品高度不可超過駕駛人肩部，寬度不可過把手外緣10公分，長度伸出車尾部分不可超過50公分，違規者可處以300元以上600元以下罰鍰。