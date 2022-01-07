政大外交系兼任副教授賴岳謙。（陳信翰攝）

對於論文門爭議，旅美學者林環牆今（7）日在臉書《獨立觀察》發文指出，倫敦大學當年有100多名博士畢業生，故倫大總圖書館、IALS圖書館、及LSE圖書館分別遺失一本論文的機率約各為1%。但此三者為獨立事件，所以三者同時發生的機率幾乎等於零。即使紙本論文真的很倒霉地遺失了，但倫敦大學這三個圖書館的書目是不可能也跟著遺失了。

另外，博士論文是否屬於「限閱」？政大外交系兼任副教授賴岳謙今（7）日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》分析，博士論文的目的是希望以後的人可以根據此基礎再往前走，所以博士論文絕對不會是封閉型的、限閱的，因為知識是需要累積、傳播的，人類知識不段往前走，是因為不段傳播，所以才能踏在別人的肩膀上一直往前走。

賴岳謙直言，博士論文絕對不會是限制、不希望別人看，不會有這種事情，因為都是鼓勵的。甚至很多傑出的博士論文，通常大學出版社還會特別幫忙出版。他那一年在巴黎大學如果成績特別優秀，論文經過委員會審查通過並推薦，北部大學聯盟的出版中心會幫忙出版當年傑出論文並且發行。也就是鼓勵這本博士論文讓許多人看到，怎麼可能還限制不讓他人看？

賴岳謙說，他自己的博士論文，是少數外國人的博士論文由巴黎大學出版中心出版，而且還保留幾十本可以分送親友當紀念，且上網都可以查到他的論文。

賴岳謙也強調，一般來說，基本的論文常識，每一章節基本上是平均的，通常只有前言和結論比較少一點，中間每一章節是平衡的，不能相差太多。300多頁的論文，第二章（篇幅）用掉200多頁？那第三章以後，寫什麼東西？指導教授也會提醒，不可能300多頁之中，有200多頁都是放在第二章，那其他的呢？更不可能把章節的題目當題目，這是不可能的！