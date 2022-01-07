舜宇光學公布2021年12月出貨量，期內手機鏡頭出貨量為1.2億件，月減2.2％，年減7.3％，全年手機鏡頭出貨量為14.4億件。舜宇早前預計，2021年手機鏡頭出貨年增5％～10％，顯示2021年手機鏡頭出貨量僅完成全年增長目標約九成。

香港經濟日報報導，舜宇光學車載鏡頭2021年12月出貨量484.8萬件，月減3.5％，年減15.5％。因汽車供應鏈中關鍵零件缺貨，且2020年同期因疫情好轉導致出貨量表現強勁，2021年全年累計出貨量為6798萬件。

其他鏡頭方面，12月出貨量月增5.3％，年增32％，至1056.7萬件，全年出貨量為1.14億件。

光電產品方面，手機攝影模組12月出貨量為5189.2萬件，月增14.7％，年增14.6％，因2020年同期智慧型手機供應鏈中，關鍵零部件缺貨而導致出貨量基數較低，2021年全年出貨量為6.7億件。