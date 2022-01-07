億萬導演羅蘭艾默瑞奇被譽為「好萊塢末日教父」，曾執導過《明天過後》、《2012》等膾炙人口作品，全球票房總收入達30億美元，這次他與《明天過後》編劇哈拉爾德克洛澤、斯賓塞科恩共同執筆旗艦級災難新片《月球隕落》，描述月球突然偏離運行軌道，即將撞上地球，而人類為了避免浩劫，決定派遣一支小隊前往太空，探究月球失控的原因。

該片有別於過往氣候變遷的題材，導演這次將威脅赤裸裸地擺在觀眾面前，只要觀眾「抬頭看」就能直接肉眼看見這個巨大的威脅。搭配近年來盛行的各類「陰謀論」，像是月球是人造星球、登月計畫造假等等，成功引發觀眾的各種猜想和討論，官方前導預告釋出後，影音網站觀看數節節飆升，單支預告的觀看數已逼近千萬人次，可見觀眾對於這個從天而降的災難無法「視而不見」。

集結好萊塢一線大咖巨星，包含金獎影后荷莉貝瑞、《水行俠》派翠克威爾森、《權力遊戲》約翰布拉德利以及奧斯卡終身成就獎得主唐納蘇德蘭共同演出等。此外，導演更斥資1.5億美金（約台幣45億）重金打造前所未見的史詩及災難場景，其中包含月球墜入時的重力波所引發的災害，所有事物都都被吸走離開地球表面，海水浮起四竄、城市遭到撕裂、無數月球碎片墜落等，極致震撼的星球對撞場景。

今（7日）發布正式預告，開頭即是一段網路瘋傳的陰謀論影片，得知月球已經脫離軌道朝地球墜落，畫面一轉從高山上看見月球異常地接近地球，受引力潮汐變化影響，全球各地開始出現災變，然而政府依舊要人民保持冷靜，而背後卻暗藏不為人所知的重大陰謀，這將是前所未見的災難類型，面對巨大災難迎面襲來，人類卻面臨無處可躲的滅亡絕境。

該片將於2月3日大年初三搶先全美在台上映。