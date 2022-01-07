全球賣座動畫電影系列的全新篇章《歡樂好聲音2》，英文版原班配音明星陣容包括馬修麥康納、瑞絲薇斯朋、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森、泰隆艾格頓、托蕾凱莉、尼克克羅爾群星齊聚二度獻聲，新加入康納維爾、菲董和海爾希、莉蒂西亞萊特、艾瑞克安德烈和雀兒喜柏瑞蒂及「U2」主唱波諾，中文版則特別邀請到台灣金嗓歌后葉璦菱和嘻哈饒舌歌手ØZI，母子搭檔首度為好萊塢賣座動畫獻聲。

葉璦菱說：「可以和兒子一起參與配音，且我們也都是第一次挑戰配音，覺得很新鮮也很好玩，兒子覺得克勞莉小姐這個角色很適合我，說我是被歌手耽誤的配音員，她的聲音和我平常在家裡講話時的聲調有點像，很溫柔也不太愛大聲說話，個性上很爽朗很樂觀跟我也蠻相似的。」並表示：「配音一切都很順利也沒有很大的困難，就像以前唱歌在錄音室，也是常常需要用到不同的聲音去詮釋一首歌曲，比如說哽咽音的表現，或是高音的聲音情緒要奔放等，因此配音對歌手來說只是把唱歌變成是在講話，所以並不會覺得難度很高，希望以後能有多點機會可以參與配音工作。」

ØZI則說：「接到這個配音邀約真的非常開心，雖然配音工作也是在錄音室，但是要去揣摩演出一個角色已經是跳脫原本的舒適圈，去嘗試一個新工作，挑戰一下自我，因為一直都想要有演戲的機會，那配音就是讓我邁入演戲工作的一小步。」接著提到，無尾熊巴斯特穆恩的角色個性比較像他私底下的樣子，很外向有時候也有點ㄎㄧㄤ，跟鏡頭前酷酷的形象不太一樣，那這次配音過程中他認為最困難的是音調的高低起伏很大，跟他平時講話語調差很多，因此花了一點時間才抓到訣竅。配音前，ØZI還特別上網去找馬修麥康納在錄音室配音的片段，注意到配音時的肢體動作要很大，並把這個技巧學起來，他分享配音雖然看不到表情但就和唱歌一樣，有了肢體動作的配合後，聲音情緒的表現就會大不同。

ØZI表示自己跟巴斯特穆恩很像，超在乎別人對自己的評價，無論是好或壞，因為創作就像是把自己的一部分拿出來呈現給大家，難免會在乎別人對你的看法。提到當他在遇到挫折和瓶頸時，他會選擇出國散心把腦袋清空，暫時忘記工作相關的事情，給自己心靈一些滋養的時間，把腳步放慢歸零後再重整思緒，這樣就會有能量可以繼續走下去了。從小就接觸音樂創作，音樂是ØZI最熟悉也是最擅長的事情，理所當然的就以音樂為使命努力地往前走，「很感謝爸媽在我音樂夢想的這條道路上總是很支持我，給我很大的空間去發揮，讓我很自在且很有自信，就算遇到挫折他們也會默默陪伴在我身邊，正因為如此我才能有今天這樣的成就。」

《歡樂好聲音2》本月28日在台上映。