花旗集團出售台灣消金暨財管業務，會不會卡在員工制肘上？花旗銀行勞資雙方7日召開「第一次正式協商會議」，花旗台灣員工組成的企業工會，在全國金融業工會聯合總會（全金聯）協助下，由全金聯秘書長韓仕賢主持、勞動部代表同時與會，和銀行方代表展開漫長的協商。

7日會議從下午2點開始，歷經五個多小時的討論，花旗銀行方面在晚間提供會議摘要，共有三項：一、正式協商會議一開始，雙方先就工會參與協商之代表給予會務公假達成共識，以促使未來會議可以順利進行。

二、會議討論主軸為「員工安置方案」。工會已於會前提出方案內容，包括留任獎金、年資結清方案、交易獎金及移轉後之工作保障等。資方亦於會中提出對應方案，並向工會說明。

三、會議雙方初步就各自方案交換意見，雙方方案內容雖有相當落差，但仍有繼續協商意願，將於農曆年前舉行第二次會議，再聚焦討論。

花旗銀行方面認為，這次會議是第一次的協商，已有預知很難得到確切結論。韓仕賢亦強調，「雙方訴求都有一些落差與差距」，這次花旗(台灣)銀行更了解工會的訴求，也聽見了工會的聲音，雙方協商內容還需要回報美國紐約花旗總部，對於員工訴求的具體方案，需留待下次協商。