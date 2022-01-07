64歲資深藝人向娃，今(7日)在臉書透露，前一晚人不舒服送急診，凌晨4點才回家，但因為有早安排好的行程，所以一早就南下工作，而她也曝光躺在病床的憔悴照，讓網友都紛紛留言表示關心。

向娃因為不舒服，被送到醫院急診，凌晨4點醫生檢查沒有問題才回家，而她感覺好多後，還是照常南下工作，但她也解釋自己不是要錢不要命的人，也清楚身體健康最重要，只是所有的行程早安排好，如果臨時不到，工作人員會亂成一團。

因此「為了不造成大家困擾，我還是忍耐一下盡責完成工作」，而她的敬業態度，也引來網友的讚賞，並提醒她要記的休息，演藝圈不少後輩陳美鳳、李國超、方馨等，也都留言要她保重身體。

向娃當年以歌手身分出道，靠著好嗓音和姣好身材，在各大餐廳駐唱、參加秀場演出，是昔日秀場女王，而她2012年離婚後，為了扶養女兒，拚命工作賺錢，上遍綜藝、接作秀演唱還有戲劇邀約，未料某次去做抹片檢查，意外確診子宮頸癌，雖然錯愕但她立刻決定摘除子宮，並在女兒的陪伴下走出低潮。