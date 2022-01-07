《星空男孩》演員李冠毅（左起）、陳妤、巫建和、黃舒湄祝賀青睞影視搬新家。（青睞提供）

迎接2022年新氣象，億萬票房導演葉天倫歡慶公司「青睞影視．晴天影像」搬到汐止新家，今（7日）熱鬧舉辦入厝趴，同時宣布2項年度影視計畫，主攻明年賀歲檔的新片《團圓飯》邀請金馬影后陳淑芳挑大樑，而改編故事工廠舞台劇的《星空男孩》則由陳妤、巫建和、李冠毅、黃舒湄等人主演。葉天倫期許：「新的一年疫情趕快穩定，繼續維持我們跟海外平台的合作，把台灣的故事帶到全世界的舞台上。」

為慶祝公司搬新家，葉天倫導演選了邀親朋好友來歡聚，陳淑芳特別到場祝賀，送上一尊喜氣洋洋的日式招財貓偶。葉天倫導演說：「一路以來淑芳姐跟我的父母親，到我自己做導演後，緣份都很深。」葉天倫父親葉金勝1985年製作的第1部電影《在室女》就有陳淑芳演出，隨後葉天倫參與1999年林正盛執導的《天馬茶房》和陳淑芳首次合作，葉天倫監製電影《五星級魚干女》及電視劇《不歸路》、《望海》、《矽谷阿嬤》、《紫色大稻埕》、《姊姊向前衝》都數度邀請陳淑芳參演，新片《團圓飯》的角色更是為她量身打造。

原訂去年5月要啟動的《團圓飯》在開拍前一週疫情直升三級，延宕一年終於復工，片中充滿笑鬧與溫馨，陳淑芳將飾演一位嫁進客家庄的閩南媳婦，扛起整個陶瓷大家族事業的阿婆CEO，最大挑戰是要說多種語言，她雀躍表示：「多年前青睞邀我參加《五星級魚干女》時學了日語，現在新戲要學客家語，真的很興奮，又有新挑戰了！」面對新的一年，陳淑芳衷心期盼疫情早日得到解套，讓全球人民回歸平靜生活，只有大家回歸平安，新目標、新期待才有辦法實現。

今年另一項計畫是將於公視台語台播出的電視電影《星空男孩》，劇情改編自故事工廠舞台劇，講述自閉症家庭及家人間的彼此照顧，主演巫建和、陳妤、李冠毅、黃舒湄齊聚入厝趴同歡，並帶來樂山教養院的野餐墊當作賀禮，他們身為演員共同的新年希望都是能接演更多沒嘗試過的角色，更重要是身邊的家人、朋友平安健康，堅強快樂的生活。

巫建和與陳妤在片中分飾自閉症哥哥與選擇離家生活的妹妹，因探討自閉症議題，劇組與樂山教養院公益合作，事前安排演員到院內探訪自閉症院生，進行觀摩交流。巫建和要詮釋30歲卻幾乎都宅在家的自閉症患者，他表示：「不管是外型，肢體和口條，說話的方式，表達情感的方式，都是全新的挑戰，只能不斷模擬和討論，找出角色的樣子。」陳妤因感受到母親的偏心，考上警察後決定獨自生活，她說：「看劇本時就大哭過了，很喜歡。」不過全片主要用台語對話，讓她很緊張，也期待挑戰「有點流氣」的女警角色。

李冠毅則飾演國中拳擊老師，他為此學習拳擊、跆拳道、柔道等，繼電視劇《老姑婆的古董老菜單》再度跟葉天倫導演合作，他感到非常期待。同樣與導演多次合作的黃舒湄，剛出道的電視劇作品就是葉天倫執導的《外鄉女》跟《紫色大稻埕》，她這次在《星空男孩》要扮演巫建和跟陳妤的阿姨，台詞有大量台語術語跟專有名詞，她笑說：「很期待可以發展出有意思的新台語，也迫不及待嘗試演出跟以往不同的阿姨角色。」另外，葉天倫更透露，2022年第三季會將金馬創投獲諸多好評的劇集《看看你有多愛我》開始製作拍攝，公司的步伐不會停下，會繼續前進。