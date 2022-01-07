《論文門開箱》

總統蔡英文「論文門」爭議，持續延燒。擁有英國倫敦政經學院國際政治經濟學碩士學歷的無黨籍桃園市議員牛煦庭，堪稱「小英學弟」，他日前表示，他自己傾向認為蔡英文的學位是真的，但問題是，後面種種疑雲，讓他越看越覺得好像「怪怪的」。資深媒體人彭文正認為，牛煦庭為了校譽著想，應該追根究底，因為「論文門」裡頭的細節，不是像他想像的。

牛煦庭3日在中天新聞〈盧秀芳辣晚報〉節目中表示，他在2019年時就寫過文章評論「論文門」，他個人是比較傾向，蔡英文的學位應該是沒問題的，他的判斷有兩個依據：第一，所有欲參選者，中選會都會針對外國學歷再次確認，其過程相當嚴謹，這條法規剛上路時，蔡在競選新北市市長，故她已通過驗證；第二，應找一個與蔡同期、修相似學位者出面背書，而前駐世界貿易組織（WTO）大使賴幸媛已幫蔡證明過了。

彭文正7日在中天新聞《論文門開箱》節目中認為，台灣學歷認證，別人都有關防章，獨獨蔡英文沒有。還有一般正常的學歷認證，當事人先簽授權書，學校再行文給國外大學；至於為什麼是行文，而不是打電報、電話？因為要去比對證書，要把證書拿給學校看。正常人在3到4個禮拜可以認證，蔡英文卻僅花3天認證。

彭文正表示，牛煦庭如果為了英國倫敦政經學院的校譽著想，應該要追根究底，這裡面的細節，不是像他想像的。並不是說有一個證人，就可以證明她有同學，而且前陸委會主委賴幸媛根本就不是她同學，念的東西也不一樣。而代表處上面的章也完全不同，跟正常的認證過程完全不同，所以這些代表處的人，將來都會被他們傳成證人，包括賴幸媛。