馬來西亞國家心臟中心表示，高齡96歲的前首相馬哈地今天再度入住這家醫療機構。他數週前才入院接受檢查，但當時於檢查後便出院。

大馬國家心臟中心（National Heart Institute）今天說，馬哈地（Mahathir Mohamad）因「非急需醫療程序」入院，此外未提供進一步細節。

馬哈地去年12月中在這家心臟專科醫院接受完整醫療檢查，包括數項研究調查。當時醫生於一週後便讓他出院。

馬哈地過去曾有心臟毛病，經歷過數次心臟病發作，也動過心臟繞道手術。