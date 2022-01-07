「音樂魔人」加拿大流行天王威肯（The Weeknd），在樂壇屢創紀錄，不僅登上超級盃中場秀驚艷眾人，他在專輯《黑潮時刻／After Hours》當中的神曲〈Blinding Lights〉更成為美國告示牌榜單創立63年以來「史上最偉大的熱門單曲第一名」，可以說是威風八面；沒想到2022年開春沒多久，威肯就驚喜送上全新專輯《黎明FM／Dawn FM》，而因應專輯的廣播概念，威肯更邀請知名演員金凱瑞（Jim Carrey）獻聲擔任電台DJ穿插在專輯中，話題性十足。

威肯在前作《黑潮時刻／After Hours》時期，包含專輯封面、MV與頒獎典禮上皆以受傷造型出現，完整的故事線與概念令人印象深刻；而《黎明FM／Dawn FM》的專輯封面則是以老人妝呈現，威肯在受訪時提到此次概念：「想像這張專輯就是聽眾都死了且困在煉獄中，那個畫面就有如被困在隧道的車陣裡，所有人都等待著穿過黑暗抵達盡頭的光明；而在塞車時，你在車內聽著廣播，電台DJ引領著你朝著光亮前進並幫助你過渡到另一個世界，所以它聽起來可以是歡樂的、悲戚的，或任何你希望的感覺。」

在專輯中的同名開場曲〈Dawn FM〉中，就能聽到金凱瑞以廣播主持人的聲音說道：「你現在正在收聽的是黎明 FM103.5，你待在黑暗中太久了，是時候該走向光明並且擁抱你的命運了。」金凱瑞本周也在個人社群上貼文表示：「我昨晚跟我的好友威肯一起聽了《黎明FM／Dawn FM》，它既深沉又優雅，更讓我在房間內起舞，我很興奮能參與其中！」《黎明FM／Dawn FM》已在全台數位平台上線。