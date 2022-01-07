北市大安區輪胎行晚間失火 消防急到場灌救 23:062022/01/07 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市大安區安和路上的一間輪胎行7日晚間發生火災，現場火勢猛烈。（翻攝記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市大安區安和路二段一處輪胎行今（7日）晚間發生火災，現場火勢猛烈，消防隊獲報後已緊急到場灌救，初步了解，現場並無人受困，起火原因仍待進一步釐清。 北市大安區上一間輪胎行7日晚間失火，大量濃煙自屋內竄出。（翻攝記者爆料網） 台北國際儀器展 敲定10月底登場 關懷離島充實救護能量 台北市台灣省城隍廟贈金門消防局1輛救護車 #大安 #安和路 #台北市 #火災 #失火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》賓士有火災風險 戴姆勒缺料緩召回 11:592022/01/05 財經 彰化民宅惡火1家4口受困 7歲童成焦屍2童燒傷 10:422022/01/07 社會 環保局開鍘！中油林園廠火警釀空汙 最重罰500萬 13:052022/01/07 生活 台北市等4議會提萊豬釋憲案 憲法法庭公開辯論 07:512022/01/07 社會 《產業》研調：ASML柏林廠火災 恐影響先進製程轉進時程 14:152022/01/05 財經 ASML德國廠失火 晶片荒恐加劇 04:102022/01/05 財經要聞 女美容師菸蒂掉落沙發引發火災 辯稱是電線走火檢察官不採信 13:522022/01/05 社會 雙北基桃開專責病房 恐排擠一般醫療量能 04:102022/01/07 焦點要聞 ASML德國柏林廠火災 恐衝擊EUV供應鏈 影響台積電先進製程 14:382022/01/05 財經 2022誰來做老大》台北市長 罷昶倒數前 蔣萬安插旗萬華設服務站 04:102022/01/07 焦點要聞 影》罷昶說明會19：00登場 林昶佐對決提案人鄭大平 18:412022/01/05 政治 社會熱門新聞 北市大安區輪胎行晚間失火 消防急到場灌救 - 社會 國軍螺絲鎖不緊 空軍上校酒駕遭逮 遭記大過列汰除名單 - 社會 麥拉倫「任性鬼切」撞轎車 影片曝光網狂喊他負全責：太療癒 - 社會 掌摑低階值星官又罵三字經 空軍飛彈一等士官長下場超慘 - 社會 女被前夫砍殺「死狀奇慘」 臉遭貼房屋權狀、手塞滿千元鈔 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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