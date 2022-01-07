台北市大安區安和路二段一處輪胎行今（7日）晚間發生火災，現場火勢猛烈，消防隊獲報後已緊急到場灌救，初步了解，現場並無人受困，起火原因仍待進一步釐清。

北市大安區上一間輪胎行7日晚間失火，大量濃煙自屋內竄出。（翻攝記者爆料網）