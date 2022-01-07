黛博拉溫姬（左）和約翰馬可維奇扮演結婚10年激情不再的夫妻。（甲上提供）

金獎大導柏納多貝托魯奇（Bernaredo Bertolucci）榮獲金球獎最佳原創配樂、英國影藝學院最佳攝影的史詩鉅作《遮蔽的天空》，改編自1949年保羅鮑爾斯的同名小說，以壯闊蒼涼的沙漠為背景，刻劃人內心不顧一切追求自我的渴望，與愛情難以持久的困境，當年暢銷超過40萬本，雄踞紐約時報暢銷書排行榜10週之久，更獲選《時代週刊》百大英語小說、被列為二次世界大戰後最重要的美國小說。

擅長將優美文字轉化為絕美視覺的柏納多貝托魯奇深受吸引，號召《末代皇帝》原班人馬前進北非。電影開場以經典的「遊客」與「旅人」辯證貫穿全片，作為現代人之自處的巧妙隱喻，獲得知名媒體娛樂周刊（Entertainment Weekly）肯定，紐約時報同樣給予好評：「深長、優美、絕望的吶喊聲。」柏納多貝托魯奇認為若《末代皇帝》是動員了數千位演員的磅礴史詩電影，那麼《遮蔽的天空》就是屬於內心的史詩電影，並為這部作品下了一句精準的解釋：「這部片是一部愛情史詩，關於兩個人深深相愛，卻無法快樂。」

該片講述作曲家波特和作家妻子凱特走過10年婚姻後激情不再，於是決定前往充滿未知的北非撒哈拉沙漠，希望透過旅行來修補關係，沒想到波特竟在當地嫖妓，凱特出軌同行友人，上演氣氛微妙的3人行。飾演女主角的氣質女星黛博拉溫姬渾身散發熟女魅力，也有許多尺度大膽的性愛床戲，當她回憶當時拍攝過程，坦言直到現在仍感覺是如此轟轟烈烈，當穿著長袍緩慢步行在撒哈拉沙漠時，並透露：「柏納多很老派但也很幽默，因為我們很親近，他常對我開玩笑，我想那是因為我一頭栽進去，太沉浸在這個角色的關係。」

義大利新浪潮導演柏納多貝托魯奇生涯爭議無數，他以細緻、豐富而帶有強烈感官色彩的影像詩聞名影壇，啟發許多演員交出生涯最佳作品，從《巴黎最後探戈》令觀眾看見馬龍白蘭度的感性與脆弱，《末代皇帝》讓尊龍、陳沖成為首對站上奧斯卡頒獎的華裔影星，《戲夢巴黎》挖掘到伊娃葛林成為新一代性感女神，輝煌紀錄更獲坎城影展頒發「榮譽金棕櫚」終身成就獎，並讚揚貝托魯奇是「義大利電影創作的巨人，將永遠是世界電影的指路明燈。」電影21日在台上映。