「論文門」追查有新進展了？旅美學者林環牆7日指出，倫敦大學當年有100多名博士畢業生，故倫大總圖書館、IALS圖書館、及LSE圖書館分別遺失一本論文的機率約各為1%。同時發生的機率幾乎等於零。對此，前國民黨立委孫大千表示，蔡英文的論文如果沒有涉及國家機密，為什麼要設限閱？這真的是非常奇怪的邏輯。

【盧秀芳辣晚報】台灣在立陶宛設處!美爸做莊 我當小弟付帳2億美元?蔡英文祖墳全台大違建 好意思打顏家？顏清標氣到送醫 網軍反串撲殺?追論文門 林環牆爆:共犯是他! @中天新聞 20220107 完整版

對於論文門爭議，旅美學者林環牆今（7）日在臉書《獨立觀察》發文指出，倫敦大學當年有100多名博士畢業生，故倫大總圖書館、IALS圖書館、及LSE圖書館分別遺失一本論文的機率約各為1%。但此三者為獨立事件，所以三者同時發生的機率幾乎等於零。即使紙本論文真的很倒霉地遺失了，但倫敦大學這三個圖書館的書目是不可能也跟著遺失了。

另外，博士論文是否屬於「限閱」？孫大千今（7）日在《中天新聞》節目「盧秀芳辣晚報」分析，蔡英文的論文如果沒有涉及國家機密，為甚麼要設限閱，還要設倫敦大學學生才能限閱，這真的是非常奇怪的邏輯，因為這完全不符合過去所看到的學術領域的操作模式，且究竟為什麼會遺失？這完全對不起來，這麼珍貴的一本論文，卻設下這麼嚴格的規定，最後居然遺失了。

孫大千進一步指出，遺失也就算了，但3個圖書館居然連書目都沒有，那大家就會覺得更奇怪了，好歹書目後面註明遺失。孫大千續指，自己求學的年代，當時論文就是交電子檔，但還是會交一組紙本給學校，今天蔡英文的論文讓人感到懷疑的地方就是，除了紙本弄丟，連微膠片也弄丟，才會讓人覺得蔡英文的論文，有太多太多讓人無反理解的事情。