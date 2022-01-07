臺中第二選區立委補選，進入倒數計時。國民黨候選人顏寬恒的父顏清標，6日被媒體詢問祖墳的事，氣到血壓飆高住院。前民進黨立委郭正亮認為，顏清標這件事，會有助於鞏固顏家基本盤，會提高他原來支持者的投票率。

郭正亮7日在中天政論節目《正常發揮》中表示，發生顏清標氣到血壓飆高住院這個事情，等於是兩箭齊發，剛好在同一個禮拜最後幾天發生。而柯媽巧遇顏寬恒是在星期二發生，至少燒了3天，今天就被這個新聞蓋過去了。顏清標這個新聞，有助於鞏固顏家基本盤，人家會覺得打過頭了，這就會提高他原來支持者的投票率。

郭正亮接著表示，選情本來就很緊繃，最後這一周又發生這兩件事，綠營基本上都解讀為是不利的。另外，綠營質疑中捷藍線將坪頂站改在正英站是圖利顏家，郭正亮指出，「正英站」已經打不下去。中廣董事長趙少康講得有道理，你既然覺得是一個大弊案，你就主張把這站廢了，但他們也不敢，打得有點虎頭蛇尾。因此這個禮拜，柯媽和顏清標這兩個議題主導權，突然跑到顏家這一邊。

針對綠營的質疑，郭正亮認為，顏清標不太可能做這種事情，他是站在第一線的人。況且顏清標並不會示弱，一定是在第一線努力選舉的人。