屏東恆春警分局6日凌晨發生疏蹤人犯案，涉傷害案件的江姓嫌犯在藉故上廁所時趁隙脫逃，戒護人犯的員警見狀後雖趕緊追緝，但至今仍未果，而據恆春國中內部監視器發現，江嫌疑似在逃走後躲進校內，直到7日早上師生進校前才離開。

據了解，22歲江嫌6日凌晨要上廁所時，佯稱拘留室的廁所壞掉，警員聽聞後便將他帶到外面的廁所，不料他竟趁員警不注意時拔腿狂奔衝出警分局，員警當下也立即狂追抓人，同時也通報請求支援，不料至今仍未果。

7日上午恆春國中從監視器發現可疑人物，其約從凌晨3點躲進學校的樓層，直到早上7點多才離開，進而研判可能是江嫌，而為安全起見，雖然嫌犯看似離開，但也趕緊通知老師們要注意，並叮囑學生早上到校要結伴同行，且一律著校服，以方便辨識出進出校內的校外人士。

對此，恆春警分局坦承疏失，分局長陳至瑋說，因江嫌非重罪嫌犯，所以他上廁所時未替他上腳銬、手銬，此點分局會檢討改進，並已動員警力全力緝捕江嫌，務求短期內將他逮捕到案，此外也將依法追究員警相關疏失責任。