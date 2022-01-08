2021年末、在接近倒數計時的日子，回顧這一年來發生的重大新聞事件，前思後想，最令人驚訝的莫過於日前宛如核彈爆發震撼你我眼界的王力宏離婚事件！相信不少人也跟小編一樣，對於王力宏這樣一個素以優質形象著稱的「金曲歌王」，私人領域竟是這麼的令人難以想像；說實話，不僅是跌破眼鏡（因為根本難以想像啊～），也為他感到可惜，明明一手好牌卻打得稀爛……。另外，同為女性的立場，似乎也能易地而處、感同身受他的妻子內心的五味雜陳及多年來的婚姻不堪……，尤其值得一提的是，從這個事件反映出的另一深層意義，也是時下「女性獨立」意識的覺醒與反思：女人當自強，漂亮的活出自我才是王道！

採用「分別財產制」是否就等於「被淨身出戶」？

由王力宏及其妻子李靚蕾衍生而出、各家媒體稱之為「蕾宏之鬥」，讓人看得眼花撩亂、甚至有些心驚膽戰；日前國內有保險專家針對此一事件提醒女性「財務自由」的重要性，相信大家都知道「財務自由」很重要，不過，如果以很隨性的態度去看待或是覺得可有可無，那麼可能就很難順利達成了，「唯有確定目標並堅定信念，才可望順利達成『財務自由』。」

看了李靚蕾的婚變遭遇後，國內保險專家紛紛提出女性自保之道，以下小編整理聰明女人在婚前一定要懂的自保2撇步：

首先要注意的是，如果夫妻採用「分別財產制」，是否等於「被淨身出戶」？

倘若王力宏與李靚蕾在婚前簽下的婚前協議包含「分別財產制」，且有向法院聲請登記，那麼李靚蕾就沒有「剩餘財產分配請求權」，也就是她會被王家淨身出戶；就此一部分，保險專家特別提醒，這是在簽署「分別財產制」婚前協議時，雙方都應該了解的結果。

所謂的「剩餘財產分配請求權」是指夫或妻現存的婚後財產（除了繼承或是無償取得的財產及慰撫金外）扣除掉婚姻關係存續所負債務後，就剩餘財產的差額平均分配；舉例來說，丈夫現有存款600萬元、妻子現有存款100萬元，就要依照雙方差額500萬元除以2、每人各得250萬元。

其次要注意的第2招是預先做好「贍養費」的安排。現代人離婚率愈來愈高，台灣離婚率更是高居亞洲排名第一，站在女性的立場思考，多為自己設想、多愛自己一點，與其等到婚後感情不睦再來談「贍養費」的問題，倒不如婚前就先設想好、預做準備，尤其如果女性長期持家、沒有出外工作，一旦離婚恐頓失經濟來源、無法獨立生活，此時「贍養費」就顯得格外重要。

今年首見結婚對數與離婚對數將近1：1

正所謂：「相愛容易相處難！」現代人晚婚、不婚、不生，離婚率也日益攀升，近來全台灣討論度最高的新聞應該要屬王力宏離婚事件了，在此之前，國內演藝圈也頻傳婚變風暴，諸如：藝人大S（徐熙媛）與丈夫大陸富商汪小菲、日本桌球天后福原愛與丈夫台灣桌球選手江宏傑、百萬網紅YouTuber理科太太與丈夫John，雖說在離婚率最高的職業中，偶像藝人明星始終是名列前茅，不過近來明星夫妻離婚率之高，確也令人看得眼花撩亂，不禁感嘆現代人輕率結婚、輕率離婚的速食愛情觀、婚姻觀。

根據內政部最新統計顯示，台灣今年8月首度出現「結婚對數與離婚對數將近1：1」的狀況，共計有4,273對新人結婚、4,115對夫妻離婚，將近有1對新人結婚就有1對夫妻離婚。據專家進行分析並加以評估，推測此一明顯變化大多與新冠肺炎疫情脫不了關係，不僅降低國人結婚的意願，連帶也會對未來1年內的生育狀況造成不良的影響。

當一對新人結婚後，其實最不樂見的就是走到「離婚」這一步，然而偏偏現代人婚姻保鮮期愈來愈短，面對婚姻的疑慮和不確定性，你我該如何自保？小花平台保險顧問從專業角度提出提醒與忠告：婚姻中的女人不僅要心存善良，更要懂得自保，預先做好保險規劃、許自己一個有保障的未來，即便不幸「被離婚」也免驚，就算一個人也照樣活得無憂自在！