年關將至，你正在煩惱手裡沒錢，如何可以度過難關、過個好年？勞保局日前宣布「111年勞工保險被保險人紓困貸款」（簡稱「勞保紓困貸款」）開辦了，自即日起至明（111）年1月14日開放受理申請，每人最高貸款金額為新台幣10萬元、貸款期間3年，貸款期間利率目前為年息1.28％，前6個月按月付息不還本、自第7個月起開始按月平均攤還本息；舉例來說，如果借款最高限額10萬元，以目前利率來計算，前6個月每月需繳利息107元，等到第7個月開始則每月需繳本息3,389元。

生活困難、勞保年資滿15年者可來借

勞保局指出，「勞保紓困貸款」方案並非人人都能申請，勞保被保險人需同時

符合以下4條件才能申請：

條件1、日常生活確實困難需要接受紓困。

條件2、勞保年資滿15年（計算至受理截止日111年1月14日止）。

條件3、沒有欠繳勞工保險費或是滯納金。

條件4、先前不曾借貸勞保紓困貸款或是曾經借貸但已經繳清貸款本金及利息。

至於如何申請該項業務？勞保局表示，被保險人填妥申請書和應檢附文件後，親自向開辦銀行土地銀行所屬分行或是由其委託金融機構臨櫃申請；此外，也可以透過掛號郵寄至土地銀行所屬分行或是由其委託金融機構，待核定通過後並檢齊相關文件，親自至原申請分行或是金融機構辦理簽約對保及撥款手續；最後，也可以考慮線上申請方式，只要符合土地銀行規定的網路簽約及對保資格者，即可直接上土地銀行網站申請，依序填妥申請資料並完成網路簽約及對保手續，如有受理成功即以E-mail方式回傳通知被保險人。