新的一年到來，相信許多投資人都在摩拳擦掌，準備投入資本市場賺一波。但在去年屢創新高的股市之後，究竟來年的行情該如何看待？以下是吾人的看法。

老實講，由於疫情持續下去，很多單位的決策者，都很難做整體妥善的規劃與準備。一旦加入的變數成為無法掌握的問題，趨勢發展判斷就難以精準。

美國FED今年肯定會升息，只是差別在於上半年或下半年。市場已逐步接受中，畢竟通膨的隱憂也存在，各國央行皆是左右為難，如同防疫及振興經濟，升息抗通膨及寬鬆刺激景氣都是兩邊拉扯。我的看法是緩步升息，且看且走是主要基調，與病毒和平共處依然是大方向，想要根除、清零是不可能的任務。

去年基期相較於今年的位置也是接下來要觀察的重點，無論股市、房市、油價、金價、商品，甚至是債市，皆是如此。

1.歐美股市漲幅很大，因此個股表現將優於指數上漲。

2.開發中地區、中國、日本或是亞洲股市，今年反而較有補漲機會。

3.今年第一季的表現值得期待，第二季震盪拉回的可能性極大。

4.瘋狗浪的走法仍然容易出現，一波反應到底，又一波快速修正，鋸齒狀的忽上忽下，是很容易出現的走勢。

5.升息在即，金價預期不佳；景氣復甦持續，油價下跌空間有限；通膨蠢動，利率易升難降，債市面臨挑戰；去年壓抑消費，今年報復性出手將持續；企業獲利成長，個別產業好壞參半、半導體趨勢看好，科技依然暢旺；房市去年激情演出，今年將溫和緩漲。

設定好停利點，見好就收，隨時有雨天備案（保留流動性資產），趁利率低檔，善加借貸運用可以套利，市場尚未轉入空頭前，偏多操作依然是主要核心策略！

編按：撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。