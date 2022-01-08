白宮發言人莎琪（Jen Psaki）5日表示，美國總統拜登認為自己需要更多休息時間，不過美媒打臉，拜登上任1年以來，1/4時間都在家鄉度假，而且不論是發布推文還是接受專訪的次數，都比不上前總統川普。
拜登6日針對白宮暴動事件一周年發表演說，他5日為演說進行最後準備，並未有公開行程，也未出席白宮例行記者會，有記者問及拜登的演說準備進度，莎琪表示：「我知道總統今天沒有公開活動，但他確實和政策團隊召開多場會議，這通常是他在幕後所做的事，如果他今天站在這裡...他會說我們從沒給他任何空閒時間，或任何時間讓他思考，而這可能是真的。」
針對拜登需要更多休息時間的說法，《紐約郵報》（New York Post）引述哥倫比亞廣播公司（CBS）記者諾勒（Mark Knoller）的說法，指出拜登上任近1年以來，長達95天都是在家鄉德拉瓦州（Delaware）度過，相當於任期的27%時間。
尤其拜登才剛結束8天新年假期，3日、4日都沒有接受記者提問，周一當一名記者詢問疫情暴衝下的政策時，拜登回應：「我後續再告訴你。」
報導指出，拜登周末返回德拉瓦州時，有時也會到里霍伯斯海灘（Rehoboth Beach）的度假小屋，他休假時會和親友相聚、騎腳踏車、上教堂、到海邊。
《紐約郵報》也指出，除了沒有這麼辛苦的公開行程外，拜登的社群媒體帳號也是小編幫他發文，反觀前總統川普每天從早到晚都自己發推文，拜登空出了很多時間。
此外，拜登和記者的交流通常都很短暫，接受媒體專訪的次數也比前面6位總統少得多，根據政治學者庫瑪（Martha Kumar）統計，以上任第一年比較，拜登至今只接受18場專訪，川普接受89場，歐巴馬接受114場專訪。
文章來源：Press Briefing by Press Secretary Jen Psaki and Port Envoy to the White House Supply Chain Task Force John Porcari, January 5, 2022
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