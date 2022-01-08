白宮發言人莎琪（Jen Psaki）5日表示，美國總統拜登認為自己需要更多休息時間，不過美媒打臉，拜登上任1年以來，1/4時間都在家鄉度假，而且不論是發布推文還是接受專訪的次數，都比不上前總統川普。

拜登6日針對白宮暴動事件一周年發表演說，他5日為演說進行最後準備，並未有公開行程，也未出席白宮例行記者會，有記者問及拜登的演說準備進度，莎琪表示：「我知道總統今天沒有公開活動，但他確實和政策團隊召開多場會議，這通常是他在幕後所做的事，如果他今天站在這裡...他會說我們從沒給他任何空閒時間，或任何時間讓他思考，而這可能是真的。」

針對拜登需要更多休息時間的說法，《紐約郵報》（New York Post）引述哥倫比亞廣播公司（CBS）記者諾勒（Mark Knoller）的說法，指出拜登上任近1年以來，長達95天都是在家鄉德拉瓦州（Delaware）度過，相當於任期的27%時間。

Biden returning from 8-day stayin Delaware, split between his homes in Rehoboth Beach and Wilmington. His longest stay in Delaware to date. As Pres, he has spent all or part of 95 days in DE. — Mark Knoller (@markknoller) January 3, 2022

尤其拜登才剛結束8天新年假期，3日、4日都沒有接受記者提問，周一當一名記者詢問疫情暴衝下的政策時，拜登回應：「我後續再告訴你。」

拜登與妻子吉兒在德拉瓦州海灘遛狗。

報導指出，拜登周末返回德拉瓦州時，有時也會到里霍伯斯海灘（Rehoboth Beach）的度假小屋，他休假時會和親友相聚、騎腳踏車、上教堂、到海邊。

《紐約郵報》也指出，除了沒有這麼辛苦的公開行程外，拜登的社群媒體帳號也是小編幫他發文，反觀前總統川普每天從早到晚都自己發推文，拜登空出了很多時間。

此外，拜登和記者的交流通常都很短暫，接受媒體專訪的次數也比前面6位總統少得多，根據政治學者庫瑪（Martha Kumar）統計，以上任第一年比較，拜登至今只接受18場專訪，川普接受89場，歐巴馬接受114場專訪。