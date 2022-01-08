新婚夫妻該買中古透天還是新公寓？有一位女網友透露，跟交往7年的男友有結婚及生育打算，預計自備款100萬，購買500萬左右的房子，但還在猶豫要選擇中古透天還是新大樓，引起網友們熱烈討論，不少人建議他選擇新大樓，主要是嬰兒時期需要細心照料，樓上樓下跑很不方便，此外，新大樓靠市區較好脫手，鄉下透天賣不掉就慘了。

該名網友在Dcard論壇上發文表示，「目前我們各自家裡都是住透天，雖然都覺得買透天比較好，但要比較鄉下的地方才買得起中古的，男友卻覺得鄉下機能不好，且中古的缺點就是要再另外裝潢要花一筆錢，而新大樓雖然靠近市區，但是卻有坪數較小及隔音不好等問題，想問大家會怎麼選？」

網友們紛紛留言表示，如果未來會有新生兒，傾向選新大樓，「透天照顧新生兒比較麻煩，跑上跑下還要擔心安全」、「透天養新生兒很痛苦，因為追垃圾車跟郵差壓力非常大，如果要我選，我會選大坪數的電梯公寓華夏」、「透天的成本太高，好地段的公寓，賣人自用兩相宜，選好的地段，將來可以變成換房基金」、「市區大樓比較好賣，透天賣不掉就慘了」、「先買公寓之後小換大，公寓未來要轉手的速度比透天快太多太多了，先求有再求好，透天要整個翻新不便宜。」

不過也有人認為，既然能夠買到坪數較大的透天，就先買，「透天，2至3房太小，生小孩還有雜物就沒地方擺了」、「透天，公寓五十年後變成危樓，透天還能打掉重蓋」、「透天，承重低撐的比公寓久比較耐命」、「現在新成屋的兩房太小了，除非你只打算生一胎加不預留房間給長輩借住」、「我會選擇透天，因為我覺得公寓很吵又沒隱私。」