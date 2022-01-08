AI智能交易-羅帝 高檔背離。(圖/理財周刊提供)

台股在2021年12月24日再度觸及萬八大關！這幾天接續漲到一萬八千三百多點，此時看似樂觀的大盤，危險嗎？引用巴菲特老先生的名言「一個簡單的買進規則：當別人恐懼時貪婪，當別人貪婪時恐懼。」─紐約時報，2008年10月16日。你還敢歡慶萬八，期待2022新年慶祝行情嗎？

各大指標出現多頭訊號可靠嗎？

最近很多投資人緊張的打來Winner98辦公室問：「Roger顧問！現在各指標都出現多頭訊號，包括均線也是，現在可以進場買股票嗎？好多投顧分析師都在勸大家進場搶紅包行情。」我用句比較開玩笑的話告訴大家：「這其實是在講廢話」。

現在大盤漲了一段，此時季均線、半年均線、年均線當然呈現多頭排列，各技術指標也當然呈現多方訊號，畢竟各技術指標是透過各種不同的數學公式，將大量的歷史數據資料統計演算，進而量化成各種形式的技術指標圖來呈現給投資人做後續「可能繼續漲」或「可能繼續跌」的判斷依據，屬於落後指標。而股市漲過一段後理所當然會呈現多頭訊號，但實際上，此時大盤的高檔更該居高思危，保持警戒！勿忘「跌多必漲，漲多必跌」的基本原則。

各大指標高檔背離要注意了嗎？

技術指標背離，不管任何指標的價格在上漲或下跌途中，都應造成指標的讀數也逐漸向上升高或下跌，而價格創新高，我們一般也認為指標是該創新高的，但若指標卻沒有跟著創新高，或是「價格創新低，指標卻沒有跟著創新低」，此兩類型態便是價格與指標背道而馳，而我們稱其為「背離現象」，背離常會在市場突破前高點創新高或跌破前低點創新低時產生，此時通常暗示著價格將出現反轉的機會。

現在以日、週線圖來看，各大常見指標包含MACD平滑異同平均線指標、KD隨機指標、RSI相對強弱指標、DMI趨向指標、VOL成交量不難發現，多數皆呈現高檔頂部背離。這代表什麼？從此段話前部分的介紹即可以看出答案，若不懂的朋友請自行再讀一遍！對形態學熟能生巧便能操作自如。

為何這麼明顯的型態卻很少人發現？

這當然很少人發現，因為多數人只懂得看基本的技術指標，並不會了解「價格與指標」搭配的型態學重要性才是關鍵。我常說「越多人知道的東西，基本上越沒用」，大家想想一個簡單的道理，金融市場是「零和遊戲」，有人賺錢就有人賠錢，有人賠錢就有人賺錢，若簡單到小學生都能看懂的技術指標能使期貨、股票投資人高機率的賺到錢，那麼這市場上還有誰會賠錢？

多數網路上那些把自己包裝成投資救世主，自稱「股票老師」、「金牌教練」的網紅(無金管字號的違法投顧)為了吸金收學費、賣軟體費，把股市價格判斷講得極其簡單，用些「截長補短」、「斷章取義」的手法神化那些弱不禁風的操盤招式包裝成交易聖杯，使投資人受騙上當，繳了學費還讓投資損失慘重！基本上都是很無良的行為，投資人應審慎評估風險。

本文作者:羅帝

(本文摘自《理財周刊1115期》)