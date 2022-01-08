2022年第一周就迎來聯準會紀要(1/6)、大非農就業報告(1/7)的重磅宏觀數據周，對於處在高位的美股是一大考驗，尤其是持續上揚的通膨可能破壞企業盈餘成長的預期。華爾街預測標普500指數成分股公司2022年利潤將成長9.2%，低於2021年45%的預期漲幅。

通膨對2021年股市的負面影響不明顯，儘管疫情使得勞動力短缺、供應鏈瓶頸未解，但標普500指數收漲27.04%，每個產業都出現兩位數的獲利成長，歸功於政府的財政紓困與貨幣超寬鬆政策支持了消費者信心強勁的態勢。

通膨三十年新高 聯準會翻倍減少購債

但2022年各國政府努力回歸常態，少了財政刺激與聯準會轉為鷹派，目前還不清楚消費者是否會繼續願意接受企業成本的轉嫁，當前標普500指數基於未來十二個月預期利潤計算的本益比約為二十二倍，而過去五年平均水準略低於十九倍，預期投資人將關注美企獲利是否遭到通膨侵蝕。

通膨是擋在拜登期中選舉的一堵高牆，目前，拜登價值一．八兆美元支出法案被卡在參議院，能源、食品價格飛漲讓他的支持率雪上加霜。拜登表示，在疏通供應鏈方面取得了進展，但三十年新高的通膨數據嚴重拖累拜登的民調，民主黨的期中選舉只要失去一個參議院席位，支出法案的主動權就落到了共和黨手裡。

為了打擊通膨，聯準會主席鮑爾已經轉為鷹派，在十二月的FOMC會議上，聯準會宣示加快Taper，將每月翻倍減少購債，同時還暗示今、明(2023)年各加息三次，這遠高於去年九月時的預測次數。

2022年，將有克利夫蘭、波士頓、聖路易士和堪薩斯四名地方聯準會主席獲得輪值投票權，這幾位地方聯準會主席都是有名的鷹派。例如聖路易士聯準會主席布拉德最為鷹派，他很早就提出了Taper，甚至表示過可以在結束Taper前便加息。堪薩斯聯準會主席喬治常年保持鷹派立場，她認為美聯儲會保持龐大的資產負債表，但長期利率目標也應當隨之提高。克利夫蘭聯準會主席梅斯特的態度與主席鮑爾接近。

物價壓力 拜登將建構鷹派聯準會

為了幫助鮑爾壓制通膨，拜登正準備提名三位新聯準會理事填補空缺。聯準會理事任期長達十四年，聯準會的FOMC理事名額是七名，先前空缺一人，親銀行派的Randal Quarles在去年十二月底辭去理事職位，副主席Richard Clarida的任期也將於本月結束。

這意味著聯準會理事席位將出現三名空缺，給了拜登重塑聯準會的機會。回顧歷史，民主黨總統任內的聯準會似乎表現得更加鷹派，尤其是民主黨總統卡特提名的沃爾克更是因大幅升息戰勝惡性通膨而留名，柯林頓時代也以相對高的利率水準維持了十年經濟成長，於是市場關注拜登如何建構鷹派聯準會。

據華爾街日報指出，拜登正在考慮讓Sarah Bloom Raskin擔任聯準會負責監管銀行系統的副主席，Raskin在2010~2014年間擔任聯準會理事，2014~2017年間擔任財政部副部長，在過去的工作任內曾表示，聯準會和其他聯邦金融監管機構需要更積極地應對自然災害和野火等氣候相關事件，所帶來的日益嚴重的威脅。

拜登對Raskin的提名，可安撫民主黨中的進步人士，例如民主黨參議員Elizabeth Warren，就支持Raskin上任。

通膨指標大幅回落 暗示聯準會儘快升息

此外，拜登還考慮讓兩名經濟學家擔任聯準會理事─密西根州立大學經濟學和國際關係教授Lisa Cook，以及北卡羅來納州大衛森學院的教授Philip Jefferson。前者支持兒童保育和老人護理、帶薪探親假和基礎設施，後者的學術領域研究重點是：勞動力市場和貧困。

聯準會三月會升息嗎？又或者說，聯準會還要繼續觀察供應鏈瓶頸改善的情況再做動作嗎？2021年12月16日英國央行意外升息0.15%，這是COVID-19疫情爆發以來的首次升息，經過半個月，英國的通膨指標─英國十年期盈虧平衡通膨率(英國十年期公債殖利率與十年期通膨保值公債殖利率之差)從近二十五年高點回落，這是2019年十月以來的最大跌幅，英國通膨指標的大幅回落，給了聯準會一個方向指引─儘快升息。

南韓三階段打造元宇宙行政服務生態

股市處在高基期的2022年，什麼樣的股票具備抗跌上漲的條件？或許2021年七月就見高點、央行轉為鷹派的南韓股市的表現，可以作為參考。

跟台股很像的是，外資2020年和2021年在韓股總共拋售了價值約五十兆韓元(約1.153兆台幣)的股票，而同期外資賣超台股9934.77億元台幣，再加上台韓的產業發展相近且競爭，所以南韓股市去年度前十大漲幅個股有六檔屬於元宇宙及NFT(非同質化代幣)概念相關，或許可作為下階段台股選股方向的指引。

在南韓，目前無論是政府還是企業，對於元宇宙都抱持積極態度，南韓政府的《元宇宙首爾五年計劃》從2022年起分三個階段在經濟、文化、旅遊、教育、信訪等市政府所有業務領域，花費三十九億韓元打造元宇宙行政服務生態。

韓國娛樂公司更是推出了真人與虛擬人組成的偶像團體。融合了各方面數位技術的元宇宙以及記錄區塊鏈資料所有權的NFT，預計將被眾多韓國線上遊戲開發商、內容創造者甚至流行音樂公司廣泛採用。

Wemade Max是全球著名網路遊戲《傳奇》的開發商，該公司開發的多平台MMORPG手遊《傳奇４》(Legend of Mir 4)已在去年向全球玩家上線，Wemade正積極轉型成為區塊鏈遊戲開發商，允許線上玩家將遊戲中的資產轉換為可交易的加密貨幣，去年股價飆升了十五倍。

在中國，今年的元旦跨年晚會，江蘇衛視藉著數字王國(Digital Domain)的虛擬人科技讓鄧麗君重現舞台上，與歌手周深一同演繹《漫步人生路》、《小城故事》、《大魚》等名曲，數字王國是一間好萊塢知名的視覺特效公司，《變形金剛》、《鐵達尼號》、《明天過後》、《一級玩家》的許多精彩畫面，皆出自該團隊之手，一月三日數字王國股價最高曾飆漲31.25%，收盤漲25%。

台股首檔元宇宙ETF 概念股籌碼卡位戰

台灣富邦投信將在一月七日募集台股首檔元宇宙ETF，預計其他指標性投信也會跟進，屆時台股的元宇宙相關概念股將出現一波籌碼卡位戰的買盤，搭上月初的CES展可望炒熱農曆春節前的紅包行情。

擁有IP智慧財的企業在NFT虛擬收藏品相關領域發揮想像空間較大，NFT概念股：歐買尬、辣椒、中環、霹靂，VR/AR/MR概念股：怡利電、大眾控、玉晶光、智晶、宏達電。麗臺拿到輝達AI虛擬協作模擬平台Omniverse亞太代理權。

本文作者:洪寶山

(本文摘自《理財周刊1115期》)