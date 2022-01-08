日本豐田汽車（TOYOTA）日前宣布，2030年電動車全球銷量目標大幅上調到350萬輛(2030年全球銷量預估2500萬台，占比至少14%)，比過去燃料電池車與電動車合計銷量200萬輛的目標大增至1.75倍，在這趨勢題材下，台廠供應鏈族群最先受惠，應該以電池及相關半導體較為受惠。

看好的主要的理由為:

一、舉凡利用馬達作為驅動力的車輛均稱為【電動車】

零件主要分為電池、電子控制、馬達三大類，未來電動車將取代燃油車成為主流車系。因此，電動車可望全面使用磷酸鋰鐵電池（LFP），讓電池材料、功率元件等嶄露頭角，汽車電池這塊將成為兵家必爭之地，所以看好電池概念股將直接受惠。

近期豐田在近期的電池業務線上說明會直接表明，將投資金額將高達134億美元（約新台幣3,726億元），也宣告要在2030年量產固態電池純電動車。

台灣的電池材料廠商幾乎都有涵蓋到電動車電池製造的所有範圍，從三元材料的正極材料、負極材料到電池電解液等關鍵材料，台廠都有相對應的供應鏈。

電池相關各廠目前雖然沒有自己的品牌，但仍能透過如Panasonic等日、美、歐品牌廠的代工機會切入商機，豐田此舉對於原有特斯拉供應鏈有訂單的加分效果，看好電池相關產業有一定受惠空間。

另一個值得注意的供應鏈，還有充電樁和充電槍。由於美國總統拜登今年已制定美國將在2030年之前新建50萬個充電站，預計該政策將投入150億美元，在高速公路沿線和地方社區設立快速充電樁。雖然目前還是以美國在地業者為主要供應商，由於數量龐大，只要通過認證，台灣廠商還是有機會切入這項龐大的商機。而在電動車逐漸普及情況下，將加速政府興建充電樁，第一階段的主要目標，是要於 2025 年在全台建置 7,200 個慢充、600 個快充，合計達 7,800 個，可提供當年整體充電需求量的 40％ 到 60％。所以相關概念可望逐漸受益。

二、電動車相關半導體絕對是2022年關注焦點。

電動車與燃油車的差異，在於引擎轉換成電動馬達、油箱換成電池，並多了電子控制裝置變流器，帶動半導體使用種類及用量大增，以電子控制的功率元件為尤。而碳化矽則是挾耐高溫、高壓、高頻率、大功率等特性，更適合電動車之用。第三代半導體－氮化鎵（GaN）與碳化矽，相關個股也有出線機會。

電子控制的功率元件中，以二極體最為基礎、但卻最重要，而碳化矽則是挾耐高溫、高壓、高頻率、大功率等特性，更適合電動車之用。因此第三代半導體－氮化鎵（GaN）與碳化矽相關個股較為看好。

隨著各國積極推行減排政策，內燃機發電效率成為改善重點，車廠也將傳統二極體 (STD) 更換成高效二極體 (LLD)，推升今年 LLD 出貨量倍增，在安全性考量及對駕駛空間舒適性要求提升，加上全力朝智能化發展，一輛汽車搭載的電子元件數量大幅增加，除既有的低功耗元件、穩壓器等，車電系統導入如導航、溫度、影像監控、安全偵測等感測器或設備，皆帶動車用二極體需求明顯提升。

展望今年上半年，投資人可以關注最先受到相關題材的個股包括:

(1).汽車二極體的朋程: 車用二極體龍頭朋程 ，公司從油車、油電混和再到電動車，產品布局相當完整，2022年高效二極體 (LLD)、超高效二極體 (ULLD) 將持續成長，據悉，朋程明年內部營收目標年增 20% 以上。2022年隨著客戶陸續從傳統二極體 (STD) 改由高效二極體 (LLD)，LLD 出貨量年增 5 成以上，超高效二極體 (ULLD) 出貨量也因今年基期低，可望年增 3 倍以上，整體營收成長動能強勁，電動車用的 IGBT 模組也準備進入信賴性驗證階段。

大股東在去年8月增加持股560張。(圖/理財周刊提供)

春江水暖鴨先知，大股東由去年5月開始加碼持股1139張，外資也由持股1.7%提升至4.1%，董監持股+外資持股為38.9%，股價也由去年5月111上漲至目前244，漲幅超過1倍以上，隨著汽車產業持續復甦，車用零組件成各大車廠鞏固的料源之一，朋程 近兩個月除了持續與客戶簽訂 LTA(長約)，針對沒有簽訂 LTA 的客戶也談定新一輪售價，預計明年 1 月起正式調漲，有助獲利再優化，惟短線漲幅過大宜待拉回再伺機進場。

(2).第三代半導體漢磊: 漢磊目前 6 吋 SiC 需求持續暢旺、產能滿載，3 年內則產能將擴充至 5000 片，而漢磊也首度表態將進入 8 吋 SiC 製程，預期 8 吋 SiC 基板成本將大幅減少 2-3 成，漢磊也不缺席將打入，擴大營運動能，法人指出，SiC/GaN將是未來電動車的功率元件材料，隨著電動車市場未來將快速成長，將帶動第三代半導體廠的營運表現。

大股東在去年8月增加持股560張，代表看好該產業未來趨勢，惟全體董監+外資持股比例甚低(22.3%)，股價較易受外力操控影響，尤其是投信及主力大戶，但基本面佳逢回可伺機布局，上半年在第三代半導體及電動車熱潮帶動下，股價或有表現空間。

(本文提起個股只做教學示範，不做推薦買賣依據，投資人應審慎評估風險，適當操作)

本文作者:陳榮華

(本文摘自《理財周刊1115期》)