截至今年元月七日止，桃園機場群聚感染已有11位確診，王必勝醫師已於元月四日受命擔任前進指揮所指揮官，陳時中部長也擔心疫情升溫，呼籲全體國民儘快接種疫苗。全世界各國的疫情更是急劇擴散，美國單日確診創新高，超過一百萬人，英法等國亦超越先前紀錄。

世界衛生組織警告，Omicron的肆虐蔓延恐導致更新、更危險的變異株產生。究竟Omicron是什麼樣的病毒？感染後，會有哪些症狀？各國疫情如何？打第三劑疫苗有效嗎？防疫策略需要調整嗎？都是眾所關心的議題。

●Omicron變異株的特性

到目前為止，一般認為2021年11月8日在南非發現首例Omicron變異病毒株，而後相繼在歐洲、美洲、亞洲及大洋洲亦有確診個案，世衛組織（WHO），將此變種病毒Omicron（B1.1.529）列入第5個高關注變異株。

根據南非學者對Omicron變異病毒株之基因分析，發現包括核鞘蛋白、膜蛋白及棘蛋白都有變異處，超過50個突變點，單就棘蛋白就有36個變異點，其變異點與α、β、γ及δ變異點多處相同。

(圖/常春月刊提供)

1.使傳播力變強的D614G、P681H及N501Y。

2.棘蛋白基因陰性（S gene target failures, SGTF）能使PCR快速偵測該變異點（與α株相同，Δ69-70消失）。

3.使疫苗產生免疫識別逃脫而降低抗體保護力的K417T、S477N、T478K及E484K。

此外，Omicron變異株更因有H655Y及N679K變異點，而更加強了傳播力。根據流行疾病專家James Weiland的估算，β變異株在病毒出現後100天，δ變異株在病毒出現後50天，才達50%病例，但Omicron僅花12天至25天便高達90%。由此可見，Omicron變異株之傳播比其他變異株來得更快速，約為α株的4倍、δ的2倍、原始株的5倍。

(圖/常春月刊提供)

●Omicron感染後的症狀如何？

根據南非及英國《鏡報》，英國健康科學公司（ZOE COVID）的報導，Omicron之確診者大部分是40歲以下年輕人，症狀包括鼻塞、流鼻涕、頭痛、疲倦、喉嚨沙啞、喉嚨痛、打噴嚏等，症狀輕微且溫和，與一般感冒差不多。

根據倫敦大學病毒教授Deenan Pillay的研究指出，Omicron之病毒比較易感染上呼吸道（如鼻及喉嚨……等），可是不像其他變異株易傷害肺部，所以症狀較輕。與δ株相比，根據英國、南非及蘇格蘭之相關研究指出， Omicron住院風險下降70%至88%，且進入ICU比率亦減少，造成死亡的人數很低，所以民眾不必驚慌。

但根據南非健康保險公司的資料，共收集47萬確診個案中，發現過去感染D614G或β變異株，面對Omicron變種再感染的風險是面對δ的2～3倍，可見其傳染力非常強，雖然不至於造成重症，但大家仍然要謹慎小心。

●打了兩劑疫苗，為何仍會受到Omicron威脅？

根據多項研究指出，相較於先前的新冠病毒變異株，Omicron比較能夠避開接種疫苗者的免疫系統，也就是目前許多國家的第二劑疫苗覆蓋率很高，但Omicron感染率仍然飆升的原因。

根據英國衛生安全局的報告指出，針對581未完全接種二劑AZ或BNT疫苗的民眾，發現兩劑BNT疫苗接種25周後對δ保護力還有60%，但對Omicron只有40%。兩劑AZ疫苗接種25周後對δ保護力還有40%，但對Omicron只剩10%。所以施打兩劑疫苗後，造成Omicron突破性感染的比率，都比α、β、γ及δ病毒株來得高。

(示意圖/Shutterstock)

●施打第三劑疫苗能對抗Omicron嗎？

根據英國的研究，不論是先前施打兩劑AZ疫苗或兩劑BNT疫苗後，間隔超過20周後，疫苗效益都會明顯下降，僅為44.1%與62.9%。因此英國自2021年11月28日起，開放18歲以上民眾，皆可加強施打第三劑，並縮短第二劑與第三劑之間隔時間至三個月，希望能藉此提升民眾的免疫保護力，降低重症與死亡的風險。

在以色列，BNT亦有第三劑疫苗效益的報告，通過比較接種及未接種第三劑者，無論是COVID-19感染、重症及死亡，其風險如接種第三劑者皆比未接種者低很多，甚至能降低90%死亡風險。

另外在COV-BOOST試驗，針對COVID-19第三劑疫苗接種的隨機分派對照第II期試驗，通過此二期試驗，能讓我們了解不同COVID-19疫苗，作為兩劑AZ或BNT後第三劑疫苗的安全性及免疫原性，而試驗的第三劑疫苗種類包括：Novavax、AZ、BNT、Janssen及Moderna等。結果發現都可以增強抗體反應，而且不良反應極低，所以，現在國內鼓勵打完第二劑3個月後，可以施打第三劑。

●第三劑疫苗對抗Omicron變種病毒的相關報告

據AZ、BNT及Moderna三家公司的最新報告，施打第三劑AZ疫苗可增加Omicron中和抗體約2.7倍，可與二劑AZ對抗δ病毒相當，AZ公司持續研發對抗Omicron病毒次世代疫苗AZD2816。

而Pfizer（BNT）公司指出，施打二劑BNT疫苗仍可有效避免Omicron重症，施打三劑BNT對抗Omicron可提升中和抗體濃度達25倍，該公司亦持續開發對抗Omicron病毒之新疫苗。

至於Moderna公司之報告，指出第三劑施打半量Moderna疫苗，中和抗體濃度增加37倍，如打第三劑完整劑量則增加83倍，而且該公司亦持續研發新疫苗。三家公司第三劑疫苗，對Omicron均有效，丹麥亦做上市後監測，結果證實有效。

●從Omicron的突變點觀察，是否輕症流感化？

將Omicron突變位點與過去已知病毒株相比較，與α、β、γ、δ皆有重疊另外更具有26個過去未出現的新突變。其中特別的是ins214EPE位點突變，是在214蛋白質位點由RNA重組模板轉移機制，插入EPE密碼子，而插入的片段經研究過後發現為普通感冒的HCoV 229E冠狀病毒，推斷可能是由於宿主同時感染普通感冒又感染新冠肺炎，進而在細胞進行病毒複製過程中相結合，因此Omicron變種除了原始的新冠肺炎病毒之外，也加入了一般感冒病毒遺傳片段。

此亦代表著新冠肺炎開始出現流感化的軌跡，加入這段片段之後，Omicron可能具有更強如一般感冒更強的傳染力，但同時也可能減弱了新冠肺炎的症狀，所以將來輕症流感化，與病毒共存的可能性極高。

綜上所述，台灣在政府與民眾合作之下，如果能夠做到下面四項工作：

1.兩劑疫苗覆蓋率提升至90%，及未施打疫苗者加強密集檢測。

2.醫護人員、長照、年齡65歲以上及其他高危險族群，盡快施打第三劑疫苗達90%以上，及堅守NPI措施。（政府目前已縮短至3個月）

3.強化邊境管制，不只人員嚴格控管，動線明確規劃，環境清消均要落實執行。

4.防疫旅館之軟硬體設備，嚴格而且定期稽查、清消作業、人員健康管理、動線安排均要確實掌握與執行。

那麼我們就能夠擋得住Omicron之社區流行，所以，不用過度擔心。