資深媒體人陳文茜這些年病痛纏身，前陣子更透露自己罹患「怪病」，身體狀況時好時壞，發病時如失智老人，許多事情記不起來，看遍醫生，終於確認是體內幾乎沒有可體松所致，自曝現在必須每天靠1顆白色小丸子，避免「人萎」。但為什麼身體會沒有可體松？可體松的作用是什麼？

●可體松不足猶如「無頭神」 但與失智不同

什麼是「可體松」？可體松又稱皮質素，是一種腎上腺分泌的荷爾蒙，也被稱為「壓力荷爾蒙」，主要用來調控體內的能量運用，包括血糖、脂肪、蛋白質的代謝和合成等，在面臨壓力或危急狀況時讓身體做出反應，包括心跳加快、警覺上升，集中注意力應付突發狀況，同時還有抗發炎、免疫抑制的作用。

現代人因壓力大，常見可體松分泌增加，協助身心因應外在環境變化，但是如果壓力持續，過多的可體松會讓血壓不穩定、胃酸增加、骨質變化、大腦皮質細胞縮減、記憶力變差，還會壓抑免疫系統、抑制胰島素作用，造成血糖過高，容易得到心血管疾病，也會導致失眠、焦慮、心悸的症狀，形成惡性循環。因此醫師都不斷提醒人們，要適時紓壓，讓可體松降下來。

可是，可體松不足也不行。嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏指出，可體松不足會影響能量運用，病人會異常疲倦，容易情緒激躁或憂鬱，認知功能也會受影響，注意力無法集中、記憶力下降，由於礦物質、電解質調控也改變，還會出現骨頭關節疼痛、腹痛、腹瀉等問題。急性症狀甚至會出現譫妄、意識不清。

但可體松不足和失智症不同。可體松不足是因為出現疲倦或認知功能受影響，使腦力表現相對沒有原本這麼好，李俊宏說。

台中榮民總醫院過敏免疫風濕科主治醫師洪維廷進一步說明，人們在執行一件事的時候，大腦接收到訊號就會開始分配工作，決定要把哪個記憶的抽屜打開，或控制身體哪個部位工作。而失智病患就像是記憶抽屜壞掉無法打開；可體松不足的病人則更像是找不到鑰匙，但冷靜下來或狀況解除後，例如補充可體松，就能找出鑰匙並開鎖。

「2個疾病症狀很類似，初期症狀就像台語說的『無頭神』，但可體松不足的人不是永遠忘記，和腦部結構退化如阿茲海默症或巴金森氏症引起不可逆的失智不同，有些細微的差別，必需要經過專科醫師的判斷才能鑑別，」洪維廷說。

●3大原因致可體松不足 「人瑞級」才可能腎上腺功能顯著退化

導致可體松分泌不足的常見原因如下：

1.疾病引起

由於大腦的下視丘會協助腦下垂體調控腎上腺去分泌可體松，所以從「下視丘」、「腦下垂體」到「腎上腺」，任何一個環節出問題，都可能會影響可體松的分泌。

以上游來說，例如腦下垂體長腫瘤、腦部發炎、手術摘除腦下垂體、或腦下垂體組織因手術而受損；下游則像是結核菌或其他細菌病毒感染腎上腺，導致腎上腺無法正常分泌。而車禍、外傷傷及腎上腺、出血，也可能無法分泌足量可體松。

自體免疫疾病也可能因為免疫系統把健康的身體組織視為外來物，攻擊腦下垂體或腎上腺，導致腎上腺無法正常分泌。但洪維廷說，自體免疫疾病引起的可體松不足案例並不多。

2.藥物作用

較常見是沒有遵照醫囑使用類固醇，突然停藥，導致可體松不足。李俊宏解釋，可體松在結構、成分上其實就是類固醇的一種，能夠抗發炎，所以臨床上用來治療氣喘或關節發炎等免疫疾病的類固醇，其實就是可體松。

絕大部分病人在醫療協助下，會按照生理數據給類固醇劑量，不會發生可體松不足的情況。但如果使用不當，例如有些人吃了覺得體力變好而多吃，一旦突然停用，身體原本倚靠外來的可體松被抽離，身體自行分泌可體松的能力一時間又跟不上，就會產生可體松低下的情況。

洪維廷表示，現在愈來愈常見的免疫標靶治療，其中一個副作用是出現自體免疫疾病現象，也可能在用藥後出現腦下垂體功能異常、無法正常分泌可體松。

3.年紀大

隨年紀增加，有些荷爾蒙功能會跟著下降，包括可體松，所以年長者在做失智症檢查時，會一併檢查甲狀腺、可體松、腎上腺素等，確認是否因此出現類似失智症症狀，而並非真的腦部退化。

不過，李俊宏指出，即便7、80歲，腎上腺功能還能運作不錯，通常要到年紀非常大、上百歲，才可能退化較明顯。否則年長者往往是因為血管問題例如出血、梗塞，或神經病變，導致可體松分泌不足。

另外，洪維廷最近遇到病人打完Covid-19疫苗，竟出現腦下垂體血栓，功能受損，甲狀腺、可體松都無法正常分泌，必須補充可體松，屬於罕見案例。李俊宏說，目前沒有看到疫苗導致可體松不足的相關報告，推測是疫苗引發血栓，影響腦下垂體，才出現可體松不足的現象。

●功能若無法回復 可體松補充藥物需長期服用

治療可體松不足可以直接從修復器官、組織下手，或直接補充可體松。假若是感染症引起，像是結核桿菌、腦部發炎，當感染控制下來，腦下垂體或腎上腺的功能就有機會慢慢回復。又或者是藥物使用問題，例如突然停用類固醇，只要調整藥量，慢慢減量，讓身體漸漸適應，也有機會靠身體再自行分泌可體松。

但如果破壞已無法回復，譬如出血、梗塞、腫瘤、手術等造成組織壞死，就很難恢復原有功能，得長期靠藥物補充可體松。所幸，李俊宏表示，可體松補充製劑相當近似身體自行分泌，效果、品質都很好，只不過需要長期使用、定期追蹤；洪維廷也提醒，除了每2～3個月定期抽血檢查荷爾蒙指數，由於荷爾蒙會影響骨質密度，建議2～3年也要定期做骨質篩檢，預防骨質疏鬆。