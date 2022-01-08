新冠疫情已經持續2年之久，起初台灣疫情控制得宜，不少海外人才來台「避難」，然而在去年5月台灣疫情爆發後，一切似乎都變調了。YouTube聯合創辦人陳士駿表示，來台大多只是想離開美國，而非想來台灣，以至於台灣去年疫情爆發，美國或其他國家好轉後他們又離開了，「很遺憾台灣沒有留下這些人才」。

自由亞洲電台報導，台灣從2018年開始發放就業金卡，迄今已發給逾3000人，而陳士駿為首位領取就業金卡人士。周三（5日）陳士駿在台北媒體茶會上分享自己移居台灣的感想，點出台灣錯失良機。

陳士駿表示，自己原計畫來台住2年，目的主要是看小孩，帶小孩學中文，如今已經住了3年，暫時還沒有規劃何時回美國。

2020年及2021年初，台灣疫情相對國外安全許多，不少台裔人士回台「避難」，陳士駿此前受訪曾說，到處都可見矽谷人。然而遺憾的是，在去年5月台灣疫情爆發後，他們也都返回矽谷了。

「多數來台的人並不是因為想來台灣，而是他們想離開美國」陳士駿指出，去年約3千多個持就業金卡回台的企業家，「很遺憾你們沒有留下他們，當美國和其他國家疫情好轉時，他們離開了，我希望他們有機會留下來」。

另外，陳士駿認為台灣有許多優秀的工程師，很容易合作，但也坦言在台灣創業的困難度，從國外募資來台非常困難，他舉例將YouTube賣給Google的經驗，「像Google僅花5天就完成收購YouTube這種事，在臺灣就不可能發生」。