麵包、蛋糕、土司或是水果等食物，如果掉在地上，趕快撿起來，就沒事，還是可以吃，許多節省惜物的老一輩的人都有這類觀念，不過，毒物科權威顏宗海表示，就算食物與地面接觸1、2秒，還是可能沾上致病微生物，引發食物中毒、急性腸胃炎。

「3秒或5秒內撿起來就不會沾染到細菌微生物，這是真的嗎？」，食藥署表示，這是網路謠言，因為食物掉在地上，無論是3秒、5秒、10秒，表面都可以沾染到細菌等微生物。

確實如此，顏宗海說，有些家長以為地板很乾淨，食物掉到地上，趕快撿起來，還是可以食用。有時小朋友看到食物掉在地上，拿起來就往嘴巴塞，家長還會自我安慰「不乾不淨，吃起來沒病。」。

但一般家裡及社區裡存有金黃色葡萄球菌、鍊球桿菌及格蘭氏陽性菌，顏宗海強調，這些病菌都可能引發食物中毒，導致腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀。

顏宗海提醒，如果食物掉在地上，不管在幾秒內撿起來，都不要食用，不要為了節省，吃了遭汙染的食物，引發腹瀉腹痛等症狀。

有些人習慣以自來水沖洗不小心掉在地上的食物，以認為這樣可以沖掉病菌，對此，顏宗海指出，用水沖洗遭汙染食物，用處不大，尤其是上面有果漿等黏稠食材的麵包、土司，如果掉在地上，馬上就沾黏細菌，應該直接丟掉。

國外研究發現，掉落在地面的食物沾染到細菌的程度，與食物特性、食物接觸表面的時間、接觸表面的材質、接觸表面的細菌濃度有關；接觸時間越長、較潮溼的食物等，都可能會沾染到較多的細菌。