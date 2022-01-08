國營事業招考爆弊案，高雄檢廉2020年調查國考舞弊案時，發現台電、中鋼現職員工組舞弊集團，5年來協助上百名考生作弊，不法所得初估約1.2億元。消息傳至PTT引發熱議，有知情網友爆料這種集團操作手法，據他所知幾年前很多找槍手代考，且都找科大學生充當槍手，甚至一次舞弊就豪發20萬給槍手。

檢廉前年調查國考舞弊案發現舞弊集團，經查該集團為台電、中鋼現職員工及其配偶、友人組成，5年來涉及國考舞弊次數逾10次，中油、中鋼、台電共計逾百名考生涉案，舞弊集團以每人收費120萬元計算，不法所得估高達1.2億元。

檢方查出，4名主嫌各自系統分工，1名負責蒐集考生資料，彙整舞弊名單；1名負責招攬考生，並保管、保養電子舞弊設備，還協助考生修改自傳，教導面試技巧；1名負責保養考試用手機，兼顧考場，確保考生離場時電子舞弊設備有確實回收；1名則是幫忙記帳，並聘請解題專家，筆試當天負責測試、確保電子設備正常運作，且負責播報答案。

消息一出PTT網友義憤填膺，一片撻伐，「應該不只吧，這個只是這個集團的」、「現在才知道？內部都知道」、「那些花大把鈔票補習考好幾年都上不了，原來都是盤子」、「難怪考不贏他們」、「可憐認真的考生」、「難怪司法考試也要改入取方式」、「不惜作弊也要考上」、「扯」。

另外，有知情網友回文透露幾年前都有槍手代考，還揭露舞弊集團手法，會找科大學生去當槍手，去考國營單位職員，甚至是學長找學弟妹一起去當槍手，1次舞弊，集團就拿20萬給槍手，很多人一次就上癮，還到處拉人加入，「現在說不定還一狗票人在弄」。