美國資深男星薛尼鮑迪（Sidney Poitier）在1963年以電影《原野百合花》（Lilies of the Field），成為奧斯卡第一位奪下影帝的黑人演員，之後更執導多部電影，在2002年更獲頒奧斯卡終身成就獎；卸下明星光環的薛尼鮑迪，曾任巴哈馬駐日大使，還榮獲歐巴馬頒發的「總統自由勳章」，7日卻傳出年邁的薛尼鮑尼死訊，享耆壽94歲。

據外媒報導，7日巴哈馬外交部長弗雷德米切爾（Fred Mitchell）證實，資深演員兼外交大使薛尼鮑迪死訊，享耆壽94歲。薛尼鮑迪出生於邁阿密，在美國和巴哈馬長大擁有雙國籍，一生投入在電影領域和外交這一塊，2021年12月他才宣布，要籌備一步有關生活和事業類型的百老匯戲劇，豈料，先離開人世。

薛尼鮑迪是電影史上重要的一號人物，1963年在電影《原野百合花》（Lilies of the Field）中精湛的演技，更獲得奧斯卡最佳男主角獎的肯定，他也成為第一位得到此獎項的黑人演員；薛尼鮑迪演而優則導，之後更執導過不少商業片。也因為他對美國電影圈的非凡表現力，2002年獲得「奧斯卡終身成就獎」。

另外，薛尼鮑迪從1997年開始就是巴哈馬駐日本大使，也是巴哈馬駐聯合國教科文組織大使；他在演員和外交官兩種身份都繳出超優秀成績，2009年接受由當時的美國總統歐巴馬頒發的「總統自由勳章」，此獎被視為美國平民的最高榮譽。