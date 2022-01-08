桃機清潔員群聚擴散，截至今晚(7日)已有13人確診，一名計程車司機待驗，指揮中心經專家會議後，宣布全面開放18歲以上民眾間隔12週即可施打第三劑，但到底要選哪牌疫苗，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男直言，30歲以下選BNT，30歲以上選莫德納。

對於陳時中拍板第三劑間隔縮短，沈政男也在臉書PO文討論，開頭就先解答，30歲以下的民眾都去選BNT，30歲以上的人都打莫德納(半劑)，強調不管前兩劑怎麼打，第三劑這樣選就對了。

沈政男表示，最強的組合是第三劑施打全劑量的莫德納，但目前並未開放，因此只能選半劑莫德納，不過即便如此，抗體也跟第三劑施打BNT差不多。

沈政男指出，自己不建議第三劑選擇高端，雖然很多名人會去打，但研究結果顯示抗體衝高的程度明顯不如mRNA疫苗，但若要去施打也是個人自由。

沈政男文末也砲轟，表示現在機場群聚延燒，根本就不該舉辦選舉造勢了，但政治人物卻還是跑來跑去，製造群聚，就是大家讓他們認為做這樣的事很重要，而且很有用。