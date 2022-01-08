台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案明天投票，倒數計時，國民黨主席朱立倫6日曾表示，罷免案是完全由公民團體提出來的，國民黨是扮演協助的角色，不必變成政黨對決。前民進黨立委沈富雄對此表示，國民黨主席講不要拚成藍綠對決，但他認為「萬華區藍多於綠」，朱立倫到底在想什麼？

沈富雄7日在政論節目《少康戰情室》表示，現在出面挺林昶佐罷免案的無黨籍台北市議員鍾小平、國民黨北市議員應曉薇和無黨金色力量主席童仲彥，但為什麼是童仲彥呢？童仲彥講的道理、舉的事實、揭發的弊案，再有多大的力量，只要是來自童仲彥的嘴巴，這個效果就打折了，難道這不是一個很大的問題嗎？

此外，雖然不少人認為萬華區是綠大於藍，但沈富雄認為應是「藍大於綠」，並表示現在國民黨主席卻講不要拚成藍綠對決，到這個關頭，還說不要藍綠對幹，到底在想什麼？

至於國民黨為何不全力動員呢？國民黨團總召費鴻泰表示，事實上這個罷免案，一開始是鄭大平、童仲彥兩個人提出，後來又加入了鍾小平，憑良心講，沈大老所描述的童仲彥，他同意這個看法；至於這時國民黨的立場？他覺得，讓他們3位去處理就好。

費鴻泰接著指出，但是回想一下，為什麼要罷免林昶佐？是因為當時3+11的破口諾富特飯店 ，造成萬華的群聚，但當陳時中跑到萬華去時，林昶佐並沒有站在萬華人這一邊，他選擇站在陳時中那一邊。當時在立法院，他們要求3+11把報告交出來，他們投了反對票，所以才會有罷免林昶佐的事情；而如今疫情又起來了，8日晚上他辦了一場大型活動，就會增加他的票嗎？他不認為如此，反而會讓大家去想，「我們為什麼要罷免你，你對萬華人做了些什麼事？」