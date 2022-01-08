丁噹近來替電影《再說一次我願意》獻唱主題曲〈你是心動的理由〉，電影由蔡凡熙與郭書瑤主演《再說一次我願意》描述一場歷經無限迴圈的求婚大作戰，各種無限浪漫的情節，讓人感受到所有美好的心動瞬間，丁噹在配唱時也從中揣摩女主角郭書瑤心動的心境。

而近期現實生活中也有讓丁噹感受到「心動」的瞬間，在耶誕節的時候經紀人精心策劃一場耶誕驚喜，在房內偷偷佈置耶誕樹，以及送上腳踏車當耶誕禮物，讓一開門的丁噹又驚又喜，甚至感動到哭，「我覺得身邊有個朋友能為我做這樣的事，真的很有心，超感動。」

丁噹透露早前個訪問聊到耶誕節有什麼印象深刻的事，聊起小時候聽聞耶誕老公公會晚上來送禮物，因此就把自己的鞋子放在窗戶外，但沒想到隔天一早一打開窗戶，很失落地發現鞋子內什麼都沒有，丁噹說：「訪問時，我說我再也不相信耶誕、耶誕節有耶誕老公公這件事情，後來才知道原來是要掛襪子。」沒想到經紀人把這段訪問記在心裡，今年當起耶誕老公公偷偷送丁噹禮物，也讓丁噹過了一個難忘的耶誕節。