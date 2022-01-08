在《全明星運動會》大受矚目、獲封「微笑殺手」的潘君侖，近來推出個人首支單曲《微笑殺手》，他感觸良多說：「團體解散後以為沒機會再唱歌了，自己忘不了在台上唱歌的感覺。」新服裝時尚，換5個造型，其中一套還敞開胸膛，裸上身盡秀鯊魚肌，真材實料。

他在MV中飾演職業倦怠的服務生，遇到負能量爆棚的女客人，潘君侖醒悟用正能量的歌舞激勵女生，兩人在MV中還有雙人舞的戲碼，他開心表示，《微笑殺手》MV中有劇情，「讓我有演戲的感覺，鼓哥（鼓鼓呂思緯）也很喜歡我飾演服務生的樣子，還說我舞跳的不錯，被鼓哥認證很開心。」他人緣超好，《全明星》紅藍兩隊都幫他轉分享宣傳，他感恩說：「好感動喔！刀哥和小8說太帥了，春哥還教我用《微笑殺手》做貼圖！」

身高182公分、體重69公斤、有著名模體格的潘君侖，近期於《全明星運動會》爆紅的他，各式邀約如雪片般飛來，他近期可說是爆肝逆風上工，曾說：「我已工作忙到忘記今天是禮拜幾，現在很多很多報復性活動！」但他很珍惜每一個工作，除了新節目主持，也接下生平第一部電影，還有許多部新戲的邀約，但他一點也不喊苦，甚至連《全明星2》舊傷疑似復發，原右大腿5cm的撕裂傷，他也忍痛練舞苦撐，只為他最期待的個人單曲《微笑殺手》推出。