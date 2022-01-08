地牛翻身！今（8日）清晨05：12發生規模4.5地震，震央在台中市東勢區，深33km。各地最大震度為苗栗4級；台中、彰化、南投3級；宜蘭、雲林、花蓮、嘉義2級；新竹、桃園、台東1級。

不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

因清晨地震，台鐵緊急通報，自05：12起西部幹線香山-社頭站間南下/北上列車有延誤、竹南=彰化站間南下/北上列車有延誤，預計在07：00恢復。