地牛翻身！今（8日）清晨05：12發生規模4.5地震，震央在台中市東勢區，深33km。各地最大震度為苗栗4級；台中、彰化、南投3級；宜蘭、雲林、花蓮、嘉義2級；新竹、桃園、台東1級。
不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。
因清晨地震，台鐵緊急通報，自05：12起西部幹線香山-社頭站間南下/北上列車有延誤、竹南=彰化站間南下/北上列車有延誤，預計在07：00恢復。
地牛翻身！今（8日）清晨05：12發生規模4.5地震，震央在台中市東勢區，深33km。各地最大震度為苗栗4級；台中、彰化、南投3級；宜蘭、雲林、花蓮、嘉義2級；新竹、桃園、台東1級。
不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。
因清晨地震，台鐵緊急通報，自05：12起西部幹線香山-社頭站間南下/北上列車有延誤、竹南=彰化站間南下/北上列車有延誤，預計在07：00恢復。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。