美國公布12月就業數據令人失望，引發賣壓，美股今天連續第3天下跌，週線收黑。

道瓊工業指數終場下跌4.81點，或0.01%，收在36231.66點。

標準普爾500指數下跌19.02點，或0.41%，收在4677.03點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌144.97點，或0.96%，收在14935.90點。

費城半導體指數下跌112.711點，或2.88%，收在3796.324點。（譯者：徐睿承）1110108