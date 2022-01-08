就業數據令人失望 美股收黑 10:172022/01/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國公布12月就業數據令人失望，引發賣壓，美股今天連續第3天下跌，週線收黑。 道瓊工業指數終場下跌4.81點，或0.01%，收在36231.66點。 標準普爾500指數下跌19.02點，或0.41%，收在4677.03點。 以科技股為主的那斯達克指數下跌144.97點，或0.96%，收在14935.90點。 費城半導體指數下跌112.711點，或2.88%，收在3796.324點。（譯者：徐睿承）1110108 疫情嚇趴台股狂殺198點 失守18200點 台積電遭砍10元 《美股掃瞄》聯準會放「鷹」 那指創11月最大跌幅 #收在 #就業數據 #美股 #收黑 #01 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 館長直播中罵健身工廠卑鄙、富二代 法院判無罪 20:492022/01/07 社會 巴菲特2字警告散戶 驚洩股市大殺戮來了 13:382022/01/06 財經 《半導體》台積高處不勝寒 13日法說矚目 12:162022/01/06 財經 台積電、聯發科遭狙擊 台股恐慌殺盤 巨震逾300點 10:272022/01/07 財經 《韓股》美股拖累 韓股走低 11:422022/01/06 財經 Fed放鷹美股重挫 台股跌逾170點 台積電殺低12元 09:052022/01/06 財經 《盤後解析》內憂外患不太妙 虎年首周盛轉衰 14:322022/01/07 財經 升息恐更早！聯準會拋鷹派訊息 美股重挫 納指暴跌逾500點 05:372022/01/06 國際 創六個月最高單周紀錄 美投資級債 今年首周吸29億美元 04:102022/01/08 全球財經 《期貨》美股遭空襲 1月台指期開盤重挫135點 09:092022/01/06 財經 國票投顧看下周指數區間17800-18400點 21:402022/01/07 財經 國際熱門新聞 每天2份這款水果 壞膽固醇降低近6％ 預防心臟病與中風 - 國際 79歲拜登想休息 美媒轟：1／4在放假 2件事不如川普 - 國際 其實是北京賺立陶宛的錢 學者披露大陸經濟脅迫背後意義 - 國際 減少認知能力下降達8％ 每天兩杯就能降低失智風險的飲料 - 國際 哈薩克暴動有何影響？ 專家：中俄最緊張、美國好無力 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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