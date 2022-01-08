新冠肺炎爆發後，不少民眾擔心COVID-19感染可能造成肺部發炎、降低血氧濃度，導致市售血氧機賣到缺貨！究竟什麼是血氧？使用時有哪些注意事項？食品藥物管理署請家醫科黃農茵醫師詳細說明。

●正常血氧指數 低於90％應就醫

黃農茵醫師指出，血氧指的是帶氧氣的血紅素在血液中的濃度。低血氧就是俗稱的缺氧，症狀有疲倦、喘、頭痛，嘴唇指甲的皮膚變成藍紫色（發紺），嚴重會意識不清，甚至器官衰竭或死亡。

黃農茵醫師說明，健康人血氧濃度約為95%到100%，低於94%就是血氧偏低；若有心肺疾病、呼吸中止症、慢性阻塞肺病、老菸槍、嚴重貧血者等族群血氧基準值可能會較低，落在90到94%之間。

建議測量血氧值不要只憑一次的測量結果判斷，而是要定時測量，持續觀察數值變化，若比平時測得的血氧值下降5%以上、或血氧低於90%者，建議就醫檢查。

●使用別塗指甲油 2情況恐影響數值

黃農茵醫師表示，血氧機的原理即經由特定波長光線照射入皮膚後，視血紅素吸收情形來換算血氧濃度。

由於指尖有很多末梢血管，適合測量血氧，因此血氧機多夾在指尖上，因此，使用血氧機時不要塗指甲油，否則可能會影響測量結果；避免夾在同一隻手指上超過2小時，以免影響血液循環而使結果失準。而水腫或末梢血液循環差的人，數值可能也會有誤差。

●智慧裝置測量可信度待商榷 如有不適應就醫

此外，可測得血氧的穿戴式智慧裝置（例如智慧手錶）之原理與血氧機相似，但因穿戴鬆緊度、汗水毛髮等皆可能影響到數值，因此準確度在部分健康管理裝置可能較低；而以手機鏡頭搭配APP的血氧測量方法，是以模擬計算得到結果，可信度仍待商榷。

食藥署叮嚀，血氧機屬於第二等級醫療器材，必須由取得販售許可的醫療器材商和藥局才可販售，因此消費者購買時務必謹慎，切勿向來路不明的網路商家購買。