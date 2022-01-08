臉書上出現一個帳號盜用「證嚴法師」的大頭照與名稱，並在1月6日發文說「如果你嘲笑別人的處境，未來的你可能也會陷入相同的處境。」引發網友熱議，不少人留言嘲笑世界名人希望能和他們「落入相同處境」，讓留言區成為另類的大眾許願池，其中世界首富馬克斯、藝人金城武、長榮海運員工都被點名。對此，慈濟則回應說，證嚴法師並沒有臉書帳號，他們會向臉書反應，也盼外界明察。

臉書上近日出現一名以「證嚴法師」為名的帳號發文說，「如果你嘲笑別人的處境，未來的你可能也會陷入相同的處境。」短短幾個字的貼文，吸引超過8000名網友朝聖狂讚，貼文也被轉發逾千次，不少人留言熱烈討論。

貼文底下也出現無數嘲笑名人的留言，「馬斯克身價都破3千億美元了，還要搞電動車笑死」、「世界首富馬克斯多會賺錢，我要用盡洪荒之力笑死他」、「金城武長的太好笑了吧」、「長榮的員工真可憐，被發40個月的年終」、「笑死祖克柏有夠87，寫那什麼演算法有夠爛」、「這裡好像是我期待已久的許願池！」而網紅「聞氫哥」也留言嘲笑金城武只能靠長相吃飯，還說對方真可憐。

對此，慈濟基金會也在臉書發聲明說，近期有特定人士使用「證嚴法師」的肖像與中英文名稱申請臉書帳號，隨後發文引起外界熱烈討論。不過，證嚴法師並無申請臉書帳號，因此他們除了會依規定向臉書公司反應外，也請外界明察。