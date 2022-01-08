「懶惰」雖不是病，卻很可能是過度溺愛的後遺症。大陸河北一名36歲的吳女，16歲時因和哥哥發生口角，被家人打了兩巴掌後，從此「癱瘓」，20年來躺在床上，起居飲食全靠家人照顧，飯來張口、茶來伸手。沒想到「病況」被監視器拆穿，結局神展開。

根據《今日頭條》報導，吳女一家人生活在河北省阜城縣，她因排行老么，加上從小身體虛弱，備受呵護寵愛。頭癢時，母親幫她抓癢；想吃西瓜，母親一口一口餵。就在這樣的溺愛下，吳女變得異常任性。

直到16歲那年，吳女和哥哥大吵一架，被家人打了兩巴掌，從此臥床不起，聲稱自己「癱瘓」了。就醫檢查雖正常，但吳女堅持自己病了，廢在床上就是不起來。

20年過去，母親過世後，照顧吳女的重擔落在姊姊身上，她也是無微不至地照顧這個最小的妹妹。有一天，姊姊返家時驚見昏暗的燈光下有一個人影閃過，她趕緊跑到妹妹房間查看，妹妹正安穩地熟睡中。

她心裡不安心，決定在家中裝監視器，竟發現驚人真相。妹妹就像正常人一樣自己下床，還跑到廚房，吃了一些花生米再躺回床上。姊姊一家人不敢置信，把吳女帶去醫院徹底檢查，身體、四肢都正常，根本沒癱瘓。

不過醫生認為吳女患了心理疾病，因習慣被照顧，久而久之喪失了自力更生的能力。經過一番治療，吳女終於學會照顧自己，過正常生活。