因為疫苗問題無緣衛冕今年澳網的球王喬柯維奇（Novak Djokovic），現在獲得一個好消息了，今年5月開打的法網將允許他參賽。法國體育部長Roxane Maracineanu本周末證實，即使喬柯維奇沒有接種疫苗，他也可以入境法國參加法網。

澳洲政府未認可喬柯維奇的醫療豁免證明，他被隔離在澳洲的防疫旅館，最快在周一會被遞解出境。喬柯維奇的律師試圖採取拖延戰術，對簽證問題提出上訴，希望在完整解決之前澳洲政府都不該遣返喬柯維奇。但是法官看穿他們的意圖，不許他這樣一直上訴。

依據法國的情況，大部分國家的公民都可以在未施打疫苗的情況下入境法國，只是會受到更嚴格的防疫管制，包括更長的隔離時間。法國體育部長說，只要一切照規定來，喬柯維奇將可以參加法網。

澳洲選手基瑞歐斯（Nick Kyrgios）意外在推特聲援喬柯維奇，他批評澳洲在整起事件的處置方式很糟，加上媒體報導和網路嘲笑，對喬柯維奇很不公平。「他畢竟是一位偉大的冠軍，他也是人類。」

老球王貝克（Boris Becker）曾是喬柯維奇的教練，他呼籲喬柯維奇盡快去施打疫苗，因為疫苗問題正在威脅著喬柯維奇剩餘的職業生涯。喬柯維奇最拿手的是澳網，最不擅長打法網，貝克告訴《每日郵報》說，喬柯維奇可能浪費掉了成為史上第一的機會。