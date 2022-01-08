平價服飾店UNIQLO深受民眾喜愛，對此，一名網友好奇問說「UNIQLO最超值的單品是啥？」引發網友熱議，眾多產品中被點名最多次的是「內褲」，不少人認為UNIQLO的內褲CP值很高，好穿又便宜，每次只要發現有特價，就會狂買10、20件回家放，因為這牌比好市多賣得更好穿。

一名網友日前在PTT上發文詢問說「UNIQLO最超值的單品是什麼？」他實際穿過以後覺得「內褲」絕對是超值單品的冠軍，根據他自身的體驗，他認為UNIQLO的內褲比好市多賣的還更好穿。也很好奇在大家心中必買的單品是誰？

網友一面倒認為UNIQLO最超值的單品是「內褲」。（圖／shutterstock）

貼文引起網友討論，「 發熱衣吧！剛出的時候潮潮der」、「內褲內衣」、「素T」、「羽絨外套，台灣路上到處可見」、「超彈力牛仔褲」、「我只買發熱衣，他家內衣版型一流」、「喀什米爾毛衣輕暖耐穿」、「特價襪子，每次只看這個而已」。

其中最多人點名的其實是「內褲」，不少人大讚UNIQLO的內褲好穿又便宜，每次只要看到有特價一定直接掃貨。「內褲一次都買10幾件」、「特價的內褲一次可以買20件」、「內褲根本超推」、「內衣內褲都很讚」、「內褲超好穿」、「內褲CP值超高」。不過，也有網友提醒，內褲最好買稍微大一點點，否則可能會「卡蛋」不太舒服。