今（8日）清晨最低溫出現在苗栗公館12.6度，中央氣象局表示，今明兩天受東北季風影響，北部及東半部地區早晚偏涼冷，偶有局部短暫雨。下周二（11日）大陸冷氣團南下，北部氣溫驟降，不排除達強烈大陸冷氣團等級，最低溫恐下探9度。

根據中央氣象局資料顯示，今（8日）受東北季風影響，中部以北及東北部低溫約13至15度，南部及花東為16至17度，各地早晚皆涼冷，白天高溫方面，北台灣整天偏涼，高溫約18至20度，其他地方為21至24度。

降雨部分，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量稍多，也可能有飄雨情形，中南部地區降雨則以山區為主。明（9日）水氣稍減，北部及東北部早晚偏涼冷，其他地區多雲時晴、早晚亦涼冷，中南部山區仍有零星短暫雨。

下周二（11日）大陸冷氣團南下，北部氣溫急速下降，其他地區氣溫亦逐漸下降，不排除達強烈大陸冷氣團等級，下週三(12日)清晨氣溫約可降至12度上下，北台平地最低氣溫則可降至9、10度。

下周三至下周五（12日至14日）持續受冷空氣影響，中部以北、及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，北、東轉有局部雨，其他地區為多雲到晴。