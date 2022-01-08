一名有強盜前科而坐牢7年的江姓男子，出獄後從事鎖匠工作，竟利用替一名妙齡女子換鎖時，進入女方住處綑綁後強行性侵，犯後為避免刑責，要求女方與他自拍後互加為通訊軟體LINE好友，製造2人合意性交假象，經女方報警後，江姓一度逃逸，經通緝後遭警逮捕，但仍誣指女方向他要30萬，台中地院依強制性交罪將他判刑5年。可上訴。

根據判決書記載，住在台中市的女子A女，因門鎖壞掉，見到1樓門口旁信箱上張貼之「XX鎖王」廣告，於是請鎖匠前來換鎖，當天下午江男就依約前往換鎖完畢並收取新臺1800元費用後離去

但離去沒多久，江男返女方租屋處敲門，向A女表示有工具遺留在內，A女不察，立刻開門讓江男進入屋內。當時江男見屋內並無他人，立刻將房門關上，將甲女壓制於床上強吻脫衣，A女大聲呼救，江男立刻安撫：「不要叫，不要叫就沒事了」並用短褲塞入A女嘴巴。

但過程中A女不斷掙扎，江男竟掐住A女脖子幾乎讓她窒息後，用電線綁住她雙手，強行性侵得逞。惡劣的是，江男為避免刑責，還硬逼A女與其自拍，並互加為通訊軟體LINE好友，以製造2人為合意性交之假象。江男離去後，A女立刻撥打電話報警，並將遭性侵害情事告知其父

法遇審理時查出，江男曾因強盜案件，判處有期徒刑7年2月，於105年5月刑滿出獄，因此屬於累犯。法官審酌，江男從事鎖匠工作，罔顧其職業道德，利用得合法進入女方住處換鎖之機會，為滿足一己私欲，無視告訴人之性自主決定權性侵女子，過程中並採取導致女方窒息之危險手段，造成女方身心受創。

法官怒斥，江男犯後以與女方合照、加入告訴人通訊軟體LINE好友等方式，意圖製造與告訴人合意性交之假象以脫免罪責，手段相當惡劣，危害重大害亦甚重大，事後仍否認犯行，且誣指女方要求他付30至40萬元，經發布通緝，緝獲到案後才坦承犯行，且未與女方達成和解，女方亦請求本院從重量刑，因此判刑5年，仍可上訴。