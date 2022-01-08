台中市第二選區立委補選倒數衝刺，國民黨候選人顏寬恒連日遭綠營爆料，其父顏清標6日被媒體詢問祖墳的事，驚傳氣到血壓飆高，身體不適被送至光田醫院掛急診。國民黨副主席連勝文發文痛批，民進黨為選舉「連別人的祖墳都要挖」，痛批「去鞭屍競選對手的祖先，民進黨的這種做法比黑道還壞」。此文破萬人按讚，其中有網友表示「選舉選到驚動鬼神會有報應」，獲大批網友共鳴。

連勝文7日在臉書發文表示，看到民進黨連顏清標去世多年的母親都不放過，用近乎泯滅人性的方法來打擊顏寬恒，連別人的祖墳都要挖，讓他想起自己的選舉，民進黨側翼及名嘴網軍也是用同樣的方法來攻擊他的祖上，從我的曾祖父到我的祖父，無一倖免。

連勝文質疑，這種為了選舉不擇手段對對手進行人格謀殺，甚至詆毀他人祖上名譽的作法，才像是真正的流氓，甚至是更恐怖的惡魔，這樣的人還要來做立委？連更痛批民進黨，用這種卑賤的手段，去鞭屍競選對手的祖先，民進黨的這種做法比黑道還壞；這種選舉的手法，才是真正的組織犯罪，才是台灣政治上最大的黑道。

此文發出後獲超過1.1萬個讚、超過700則留言，迴響熱烈。網友紛紛回應：「只要有選舉民進黨就會想盡辦法，也總是不擇手段的想把對方搞臭」、「民進黨執政鴨霸，寬以待已嚴以對人」、「是一個很沒道德的政黨，從他們執政以來，現在的小孩根本沒有倫理，也不尊師重道了」、「你也曾經是受害者，相信感同身受」。其中有網友表示「選舉選到驚動鬼神會有報應」，獲大批網友按讚認同。