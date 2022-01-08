立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）日前接受媒體採訪時，稱讓我代表處以台灣為名是錯誤，巧的是，當我駐立陶宛代表黃鈞耀宣布將設立2億美元的基金投資立陶宛後，瑙塞達又突然「改口」否認錯誤說，但以「台北」取代「台灣」，表示支持立陶宛與台北建立非外交貿易辦事處。對此，前立委孫大千在臉書質疑「凱子外交要重現江湖了嗎？」並揭穿我駐立陶宛代表處英文名稱的差異性。

孫大千在臉書發文表示，中華民國在全世界的非邦交國有數十個代表處，不解為何駐立陶宛的代表處要花兩億美元的代價，質疑「只不過是因為駐立陶宛代表處用了『台灣』兩個字，滿足了民進黨推動台獨建國的虛榮心嗎？」

孫大千說，雖然外交部玩弄文字遊戲，宣稱代表處的名稱是「駐立陶宛台灣代表處」（Taiwanese Representative Office in Lithuania），但外交部不敢告訴台灣人民的真相是，代表處的英文名稱所使用的是「Taiwanese」，而不是「Taiwan」，並指出「事實上，在外交關係中，這兩個字有很大的差別。」

除此之外，孫大千表示若未來立陶宛政府頂不住壓力，要求我駐立代表處重新調整名稱的話，「這兩億美元不就是肉包子打狗，有去無回嗎？」

孫大千質疑，中華民國現在有14個邦交國，且為了維持邦交長期以來要盡力滿足他們的胃口，「現在民進黨把一個非邦交國代表處的價碼公開標示，接下來這14個邦交國難道不會有樣學樣，獅子大開口嗎？」

不過針對各界質疑灑幣的說法，外交部發言人歐江安有補充指出該基金為「中東歐投資基金」，雖然會優先考量有意願赴立陶宛投資的企業，但投資申請的項目「不限於立陶宛」一國。