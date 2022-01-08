據《衛報》7日報導，挪威軍方已下令，未來入伍的義務役新兵在結訓時必須繳回公發的內衣、襪子，就連女性也不能例外。軍方解釋，之所以有如此吝嗇的要求，實屬新冠肺炎大流行影響全球供應鏈，導致軍中內衣、襪子等補給品的供應也出現問題，迫於情勢只好出此下策。

報導指出，身為北約北部盟國，挪威防守與俄國接壤的北約邊疆。為此，挪威每年徵召8,000名青年男女入伍。直到最近，義務役士兵退伍時都允許攜帶公發內衣「回家留念」。

不過，由於新冠肺炎大流行，導致全球供應鏈緊張；工廠關閉、運輸停擺，種種原因讓軍方無法順利採購補給品，撥補困難下軍方只能要求退伍者繳回內衣、襪子等貼身裝備，連女用內衣都不能倖免。

根據挪威當地媒體報導，這項命令一開始只是自願繳出，然最後已演變為強制執行。當然，命令一出瞬間在網路熱烈討論；但軍方強調，重複使用個人貼身裝備有助於解決庫存不足的問題。所有衣物經過洗滌、消毒與檢查，撥交時狀態都相當良好。

但是，媒體實際訪問義務役士兵時，1名士兵卻爆料重複使用讓許多人拿到有瑕疵的內衣或襪子，而這影響作戰時的行動。兵役制監督代表埃克森（Eirik Sjohelle Eiksund）更抨擊，「裝備與服裝的嚴重短缺會影響戰備；最壞的情況下，還會影響士兵安全」。