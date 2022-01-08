台中第二選區立委補選戰況膠著，國民黨前立委柯志恩昨和台北市議員羅智強一起現身台中沙鹿區，在寒風中站在「戰車」，為候選人顏寬恒最後衝刺。柯志恩表示，真的很不忍心寬恒，面對總統級的鋪天蓋地(抹黑)、祖宗八代都被翻出來，沒人能忍受，要有很強心理素質。
柯志恩表示，我們能幫忙盡量幫忙，情況非常危急，大家要趕快出來投票，一票都不能少，這一波結束後會好好幫顏寬恒做心理諮商，這是她的專業，畢竟這實在太慘烈了，我們謝謝大家跟志工們，寬恒加油。
羅智強則在臉書PO文提到，和柯志恩一起在沙鹿為顏寬恒最後衝刺，戰車上風有點大，天有點冷，一邊講一邊流鼻水，但想到寬恒這五十多天面對海嘯般的攻擊，我們能做的就是在最後階段，陪他打完這艱苦的一戰！
而兩人同框畫面曝光後，羅智強貼文已有2.3萬人按讚，更有近千則留言，有網友表示，「抹黑太可怕了」、「加油辛苦了。最後一里路，挺住」、「團結力量大」、「用人民的選票推翻國家機器」。
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