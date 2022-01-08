澎湃新聞8日報導，重慶市武隆區鳳山街道辦事處機關食堂7日12點10分許發生發生垮塌，疑似食堂燃氣洩漏燃爆。8日0時42分許，現場應急指揮部召開媒體通氣會。重慶市政府副祕書長、新聞發言人、指揮部成員楊琳在記者會上說，事故造成26人失聯，截至1月7日23時05分，搜救出26人，死亡16人。

楊琳說，2022年1月7日12時10分左右，武隆區鳳山街道辦事處的機關食堂疑似燃氣洩漏燃爆，導致房屋垮塌。該房屋系兩層磚混結構，占地面積約70平米，房屋建築面積約150平米，樓頂系預製構建。事故發生時，鳳山街道辦事處部分職工正在食堂用餐，經核實有26人失聯，截至1月7日23時05分，搜救出26人，其中死亡16人，其餘人員正在全力救治。楊琳提議通氣會參會人員向事故遇難者默哀。

楊琳說，燃爆事故發生後，市委市政府高度重視，迅速成立現場應急處置指揮部，市委書記陳敏爾，市委副書記、市政府代市長胡衡華，第一時間趕到武隆區鳳山街道事故現場，指揮搜救和救治工作，赴醫院看望傷患。

陳敏爾強調把搜救作為重中之重，要求調集最強搜救和救治力量，爭取最佳救援時間，盡快救出被困人員，千方百計治療傷患，嚴防發生次生事故。要盡快查明事故原因，盡快恢復周邊群眾正常生活。要做好傷亡人員家屬的安撫工作，妥善處理善後工作，要舉一反三，吸取教訓，嚴防重特大事故發生。

市委副書記、市政府代市長、現場總指揮胡衡華，在現場指揮搜救和救治工作。大陸國家應急管理部副部長宋元明、國家住房和城鄉建設部副部長張小宏分別帶領工作組趕赴武隆現場指導事故處置工作。

應急、消防、公安、醫療、建設全力參與被困人員科學搜救，受傷人員醫療救治，共派出消防救援隊、應急救援隊、民兵預備役等588人，吊車2台，消防車6台，救護車20台，其他器具若干，開展被困人員搜救工作。

目前市衛生健康委統籌調度17名市級專家和100多名醫護，開闢傷患救治綠色通道，對受傷人員實行一人一策，開展全力救治，積極妥善做好善後事宜。與此同時，成立了市政府分管領導任組長的事故調查組，事故原因正在進一步調查之中。

楊琳說，此次事故給全市安全工作敲響了警鐘。1月8日召開全市安全生產電視電話會議，對全市重點行業領域安全隱患再部署，開展大排查大整治行動，舉一反三，深刻吸取教訓，全面消除安全隱患，嚴查嚴處事故責任人，堅決遏制重特大事故發生。