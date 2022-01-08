32歲女星曾智希有一張精緻甜美瓜子臉和性感身材擄獲不少粉絲心，頂著一頭俏麗短髮的她氣質出眾，與大10多歲陳志強交往多年甜蜜蜜。昨(7日)晚間她罕見曬出自己全裸泡湯照，開心寫下：「冷冷的天就是要泡湯」，但曬出的僅是背影，引來粉絲敲碗：「沒誠意，轉過來」、「這背也太美了」、「羨慕的男友視角」。

曾智希過去擔任助理主持人出道，後來轉戰當演員演出電視劇《天之驕女》，早年剛進演藝圈時被封為「小郭雪芙」。2017年她被媒體拍到和陳志強返家過夜，後來兩人也大方認了戀情，去年她被網友問到兩人怎麼認識？曾智希說兩人本來是同公司，因工作安排越走越近，至於是否考慮結婚？傳聞男方已經求婚成功，但眼見身邊有朋友婚姻不順，兩人便有共識不必靠那紙證明，也能好好一起生活。

曾智希外型亮麗，但坦言過去也感情路不順，遇到有暴力傾向的男友，心情不好、情緒起伏大就會摔東西或有暴力動作，有次還動手將別人家的鐵門搥壞，讓曾智希嚇傻，徹底看透舊愛提出分手，也告訴自己不會再和這類有暴力傾向的對象交往。

先前曾智希曬出到海邊穿深V比基尼的美照，放送粉絲福利，但被眼尖網友發現她胸前出現不明紅點，疑似被男友「種草莓」，但她沒回應。昨她再拋出全裸泡湯辣照，寫下：「冷冷的天就是要泡湯，撫慰一下我的身心靈」，大牙立刻留言：「轉過來！」，其他網友也暴動說：「做人要正面」、「這是犯規，紅牌」、「身材好好喔羨慕」、「對面的女孩轉過來」。